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    Киев

    Полиция сообщила подробности вечерней стрельбы в Киеве

    Тема:

    Рост преступности в Украине (194)

    (обновлено: )2610
    Столичные правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
    Стрельба в Киеве на ул. Вышгородская
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Закончившийся стрельбой конфликт, который произошел вечером во вторник на границе Подольского и Оболонского районов, возник между двумя компаниями, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик.

    Стрельба в Подольском районе Киева. Видео
    Канал на Youtube Kyiv Operativ
    Стрельба на Вышгородской в Киеве. Кадры с места ЧП

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая были ранены три человека.

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    "Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин с обеих компаний. Стрелок скрылся с места происшествия", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

    По ее данным, в настоящее время все раненые находятся в больнице, еще двоих участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи показаний.

    Facebook Киев Оперативный
    Стрельба в Киеве на ул. Вышгородская. Кадры с места ЧП

    Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

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