Полиция сообщила подробности вечерней стрельбы в Киеве

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Закончившийся стрельбой конфликт, который произошел вечером во вторник на границе Подольского и Оболонского районов, возник между двумя компаниями, сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая были ранены три человека.

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"Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин с обеих компаний. Стрелок скрылся с места происшествия", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

По ее данным, в настоящее время все раненые находятся в больнице, еще двоих участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи показаний.

Facebook Киев Оперативный Стрельба в Киеве на ул. Вышгородская. Кадры с места ЧП

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.