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    Экономика

    В ЛНР заявили об отсутствии проблем с электроснабжением

    (обновлено: )18
    Глава МЧС ЛНР уточнил, что 24 апреля в 23.41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 киловольт, а также по линии ТЭС Михайловка 330 киловольт, которая шла транзитом через территорию самопровозглашенной ЛНР.
    Электростанция. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости Украина. Предприятия и население самопровозглашенной Луганской народной республики полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на прекращение поставок с подконтрольной Киеву территории, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на главу МЧС ЛНР Сергея Иванушкина.

    Ранее в "Луганском энергетическом объединении" сообщили, что согласно решению Минэнерго Украины поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник.

    "Республика работает в нормальном режиме, все предприятия, учреждения и население обеспечены электроэнергией", — сказал во вторник журналистам Иванушкин.

    Он уточнил, что 24 апреля в 23.41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 киловольт, а также по линии ТЭС Михайловка 330 киловольт, которая шла транзитом через территорию ЛНР. "После прекращения (подачи электроэнергии — Ред.) вследствие наших оперативных действий уже через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов Луганска", — добавил Иванушкин.

    По его словам, в ЛНР с 2014 года начали готовиться к подобным внештатным ситуациям. "Республика получает (электричество — Ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях, мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет", — заявил министр.

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