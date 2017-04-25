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    Фотоленты

    Фотоитоги 25 апреля: возвращение "Апостола", ЛГБТ - Арка в Киеве, заседание коллегии МВД

    (обновлено: )6
    Книга Апостол 1574 года
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    Расширенное заседание коллегии МВД
    На Байковом кладбище в столице обокрали могилу выдающейся поэтессы Леси Украинки. Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.
    Граффити с Королевой Елизаветой в Лондоне
    Пикет Похороны лосей возле здания Минприроды
    В Киеве прошла акция Велосипедом на работу
    На станции метро Левобережная в Киеве продолжаются ремонтные работы. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до 1 мая станцию приспособят для людей с ограниченными возможностями.
    Саммит W20
    Сотрудники Черкассыоблэнерго перекрыли трассу на Киев
    Возле Капитолия задержали активистов, куривших марихуану на митинге в поддержку ее легализации
    Книга Апостол 1574 года
    Книга "Апостол" 1574 года.
    112 Украина
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ.
    РИА Новости Украина
    Расширенное заседание коллегии МВД
    Расширенное заседание коллегии МВД.
    УНИАН
    На Байковом кладбище в столице обокрали могилу выдающейся поэтессы Леси Украинки. Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.
    На Байковом кладбище в столице обокрали могилу выдающейся поэтессы Леси Украинки. Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.
    Украинское фото
    Граффити с Королевой Елизаветой в Лондоне
    Граффити с Королевой Елизаветой в Лондоне.
    REUTERS Toby Melville
    Пикет Похороны лосей возле здания Минприроды
    У здания Министерства экологии в столице во вторник прошла акция протеста, участники которой требовали от профильного министра Остапа Семерака остановить убийство лосей и внести их в Красную книгу.
    УНИАН
    В Киеве прошла акция Велосипедом на работу
    В Киеве прошла акция "На велосипеде на работу". В акции приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
    РИА Новости Украина
    На станции метро Левобережная в Киеве продолжаются ремонтные работы. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до 1 мая станцию приспособят для людей с ограниченными возможностями.
    На станции метро "Левобережная" в Киеве продолжаются ремонтные работы. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что до 1 мая станцию приспособят для людей с ограниченными возможностями.
    УНИАН
    Саммит W20
    Дочь президента США Иванка Трамп приняла участие в "Женской двадцатке" в Берлине. Помимо Трамп в круглом столе участвует канцлер ФРГ Ангела Меркель, королева Нидерландов Максима, глава МВФ Кристин Лагард, глава канадского МИД Христя Фриланд и женщины-предприниматели.
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Сотрудники Черкассыоблэнерго перекрыли трассу на Киев
    Сотрудники "Черкассыоблэнерго" перекрыли трассу на Киев.
    Zmi.ck.ua
    Возле Капитолия задержали активистов, куривших марихуану на митинге в поддержку ее легализации
    В США на Капитолийском холме полиция задержала активистов, которые во время митинга, посвященного легализации марихуаны, курили каннабис
    REUTERS Yuri Gripas

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    Книга "Апостол" 1574 года.

    Сотрудники уголовного розыска задержали членов преступной банды, которые украли книгу "Апостол" 1574 года из Национальной библиотеки Украины имени Вернадского в Киеве.

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    Страна-оборванец. Украинцы бьют рекорды неплатежей за коммуналку

    Источник сообщил, что книгу хотели продать за 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Задержаны 4 человека, которые входили в закрытую группировку. Все члены банды — специалисты в антиквариате. Работали в основном под заказ. Книга была похищена в мае 2016 года.

    Читайте также: Украинцы уже готовы обменять свои права на материальные блага — Лутковская

    Арка Дружба народов в Киеве преображается в цвета радуги. Соответствующие кадры запечатлел фотокорреспондент РИА Новости Украина.

    Руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка написал на своей странице в Facebook, что решение было принято к международному песенному конкурсу Евровидение. Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ.

    Читайте также: Реализм и кино. Портнов: как можно быть такими тупыми и жадными уродами?

    По результатам первого полугодия 2017 года руководители управлений Национальной полиции, показавшие худшие результаты, должны быть уволены. С таким предложением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на коллегии МВД.

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