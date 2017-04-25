Фотоитоги 25 апреля: возвращение "Апостола", ЛГБТ - Арка в Киеве, заседание коллегии МВД

Сотрудники уголовного розыска задержали членов преступной банды, которые украли книгу "Апостол" 1574 года из Национальной библиотеки Украины имени Вернадского в Киеве.

Источник сообщил, что книгу хотели продать за 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах. Задержаны 4 человека, которые входили в закрытую группировку. Все члены банды — специалисты в антиквариате. Работали в основном под заказ. Книга была похищена в мае 2016 года.

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Арка Дружба народов в Киеве преображается в цвета радуги. Соответствующие кадры запечатлел фотокорреспондент РИА Новости Украина.

Руководящий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка написал на своей странице в Facebook, что решение было принято к международному песенному конкурсу Евровидение. Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ.

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По результатам первого полугодия 2017 года руководители управлений Национальной полиции, показавшие худшие результаты, должны быть уволены. С таким предложением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на коллегии МВД.