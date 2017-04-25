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    Политика

    Главным люстратором назначена экс-помощница нардепа от БПП

    (обновлено: )24201
    По данным СМИ, новый директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины была помощником депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны.
    Анастасия Задорожная
    Анастасия Задорожная в Facebook

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Конкурс на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины выиграла Анастасия Задорожная, сообщает пресс-служба ведомства.

    Анна Калинчук. Архивное фото
    facebook/Володимир Осипенко
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    По данным издания "Страна", Задорожная была помощником депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны. В 2010 году она окончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".

    Заместителем Задорожной — начальником отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы — избрана Александра Чиковани.

    Также при Министерстве юстиции сформирован новый состав Общественного совета по вопросам люстрации.

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    Ранее сообщалось, что Министерство юстиции не будет назначать 23 летнюю Анну Калинчук и.о. руководителя Департамента по вопросам люстрации. Напомним, предшественница Калинчук, Татьяна Козаченко, в ноябре уволилась с поста главы департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции.

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