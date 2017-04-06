ВБ: украинская система охраны здоровья морально устарела

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Устаревшая система охраны здоровья является причиной плохого состояния здоровья украинцев, считают во Всемирном банке (ВБ). Система финансирования здравоохранения неэффективна и должна быть реформирована. Об этом говорится в тематической записке, подготовленной банком.

"Система охраны здоровья в Украине мало изменилась со времен СССР, когда ее основное предназначение состояло в эпизодическом лечении острых болезней", - говорится в записке. Отметим, что это довольно-таки странное представление о советской медицине: ведь система Семашко (предусматривающая, между прочим, полностью бесплатное оказание медпомощи) была признана лучшей в Европе и в мире, и многими странами взята за основу, адаптирована под свои возможности и потребности. Впрочем, в Украине система Семашко уже практически разрушена…

Во Всемирном банке констатируют: на сегодня в Украине ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 71 год, что более чем на 10 лет меньше среднего показателя в ЕС. Уровень смертности взрослых существенно выше, чем в Европе, в частности, "показатель смертности мужчин превышает соответствующий (европейский — Ред.) уровень на 65%". При этом "…на сердечно-сосудистые и онкологические заболевания в 2013-2014 годах приходилось до 81% всех случаев смерти".

Более 25% взрослого населения в возрасте от 18 до 65 лет страдают хроническими заболеваниями, около 7% имеют сразу несколько (три и более) хронических заболеваний или состояний, а показатели распространенности ВИЧ и туберкулеза в Украине самые высокие в Европе, указали в ВБ.

Эксперты банка полагают, что реформа системы охраны здоровья имеет большое значение как для благосостояния украинцев, так и с точки зрения перспектив экономического развития страны: низкий уровень здоровья населения… "снижает продуктивность труда".

"По данным исследований, увеличение ожидаемой продолжительности жизни на один год может поднять уровень ВВП на душу населения приблизительно на 4%. По оценкам, количество лет продуктивной жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и инвалидности, составляет в Украине 5,9 миллионов лет в год (в возрастной группе от 45 до 65 лет)", — говорится в записке.

Всемирный банк предлагает систему реформировать. Прежде всего, речь идет о финансировании: "государственные расходы на охрану здоровья составили на протяжении последних лет в среднем 4% ВВП, что значительно превышает среднемировое значение для стран с близким к украинскому уровнем доходов".

В то же время и украинские домохозяйства дополнительно тратят на медицину немало. А государственное финансирование идет, в основном, на содержание сети учреждений охраны здоровья и их персонала — "но его результаты, с точки зрения состояния здоровья населения, являются низкими".

При этом в ассигнованиях есть "перекос в пользу стационарной помощи", а размер бюджетов стационарных учреждений в значительной степени зависит от количества койко-мест, а такая система, считают в ВБ, "не создает стимулов для эффективного использования бюджетных средств или лучшего лечения больных".

Вследствие этого Украина имеет примерно на 40% больше койко-мест в стационарах на душу населения, чем страны ЕС в среднем. И лежат в больницах украинцы в среднем дольше (11,7 дней, данные 2013 года), чем европейцы (8,6 дней).

Кроме того, около 90% совокупного бюджета охраны здоровья уходит на текущие расходы, что лишает возможности вкладывать средства в развитие современной инфраструктуры здравоохранения. Более 50% денег идет на зарплату (данные 2015 года — Ред.), тогда как на товары и услуги — 37%.

При этом "главным источником неэффективности и коррупции в секторе охраны здоровья были государственные закупки"…

В записке ВБ напоминают: в 2016 году правительство Украины одобрило пакет реформ системы охраны здоровья, предусматривающий пересмотр системы финансирования, модернизацию предоставления первой медицинской помощи, увеличение доступности лекарственных средств, решение проблемы неинфекционных заболеваний, создание комплексного национального института общественного здоровья по вопросам контроля и профилактики заболеваний.

По мнению функционеров Всемирного банка, "нынешнее руководство Министерства охраны здоровья активно работает над реализацией мер по реформированию".

Отметим, что украинцы не столь оптимистично (как в ВБ) смотрят на ситуацию, а меры Минздрава периодически вгоняют граждан в настоящую панику.

Можно ли считать исчезновение многих препаратов из аптек или инициирование запрета лекарств из РФ мерами, призванными повысить доступность лекарственных средств? А "скорая" без врачей, но с парамедиками, она действительно поможет спасать людей? Многие сомневаются…

Как рассказал в интервью РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, команда реформаторов готовит страну к либерализации отрасли здравоохранения.

"Правда, все это происходит в нарушение украинского законодательства. Ведь Основным законом Украины определено, что такая важная отрасль народного хозяйства, как здравоохранение, является социально ориентированной. А команда (и.о. министра здравоохранения — Ред.) Супрун на законодательном уровне никаких изменений сделать не может, но задача у них четкая — реформировать социально ориентированную отрасль таким образом, чтобы она развивалась путем либерализации и коммерциализации. Потому что они ее рассматривают как коммерческую отрасль народного хозяйства, где нужно зарабатывать деньги", - отметил Кравченко.

Да вот и в тематической записке ВБ говорится о "переходе от будто бы бесплатной медицинской помощи со значительными объемами неофициальных платежей из кошельков пациентов к прозрачному комплексу услуг". Не беда, что в украинском законодательстве нет определения, что такое медицинская услуга, нет механизма определения ее стоимости — Кабмин уже утвердил соответствующие законопроекты.

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, проектами предусмотрены принципиальные изменения государственного финансирования медицинской сферы, "которые позволят вернуть достоинство пациентам и врачам". Но позволят ли вернуть здоровье больным? Этот вопрос остается открытым.