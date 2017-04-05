Кабмин утвердил законопроекты о гарантированных медуслугах

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду утвердил пакет законопроектов о государственных финансовых гарантиях в сфере медицины, которыми для граждан вводится гарантированный государством пакет медицинских услуг.

Документ для приобретения силы закона должен быть принят Верховной Радой.

Как заявила на заседании правительства исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, законопроект вводит принципиальные изменения государственного финансирования медицинской сферы, "которые позволят вернуть достоинство пациентам и врачам".

По ее словам, первое изменение – это предоставление гарантированного пакета услуг и медицинских средств, которые ежегодно можно будет покрывать за счет государственных средств. Второе новшество заключается в персонализации всех государственных расходов на медицину. "Средства будут идти за пациентом, куда пациент будет обращаться, где он захочет лечиться", — пояснила Супрун.

Кроме того, законопроект предусматривает переход на международные протоколы лечения и диагностики, что должно позволить гарантировать качество лечения. Также законопроект предусматривает достойную зарплату для врачей. "У врачей должна быть достойная зарплата, мы сейчас из-за низкой зарплаты почти заставляем их брать дополнительные средства от своих пациентов, это нужно изменить", — сказала Супрун.