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    Супрун: передел рынка игорного бизнеса затянулся до 2017 года

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    Заслуженный экономист Украины Людмила Супрун в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что любой украинец может стать участником игорного бизнеса, не выходя из дома.
    Людмила Супрун
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В новом проекте меморандума о сотрудничестве с МВФ украинское правительство пообещало отменить запрет на азартные игры до конца 2018 года. Об игорном бизнесе в Украине высказалась в эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, народный депутат предыдущих созывов Людмила Супрун.

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    "На мой взгляд, причиной закрытия казино был совсем другой формат. Планировали переделить рынок игорного бизнеса. Этот передел затянулся до 2017 года, который мы имеем сейчас. Еще не легализованы игровые автоматы. Но это не значит, что их не существует. Очень много каждый день сообщений Министерства внутренних дел о том, что они закрывают нелегальные казино, которые организуются прямо под видом часто лотереи. И вот возникает вопрос, что делать с этим? Тот, кто хотя бы немного знаком с компьютерной техникой, то понимает, что любой человек без каких-либо казино, специальных площадок, игровых автоматов, может стать участником игорного бизнеса, не выходя из своей комнаты или квартиры", — отметила эксперт.

    Ранее пресс-служба Харьковской областной полиции сообщила, что в Харькове неизвестный бросил гранату в помещение аптеки, пострадавших нет.

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