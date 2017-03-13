New Eastern Europe: украинский Институт национальной памяти против Запада

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Исторические воспоминания и национальное примирение – вопросы наболевшие, особенно когда касаются больших войн, массовых убийств и страданий миллионов в недавнем – недалеком – прошлом. Память Украины о своей советской истории связана прежде всего с огромным количеством жертв большевистского и нацистского режимов и войн внутри самой страны. В то же время сотни тысяч украинцев в той или иной степени сотрудничали с обоими безжалостными машинами для убийств, что стало существенной проблемой для украинской политики памяти", – пишет старший научный сотрудник института Евроатлантического сотрудничества в Киеве, политолог Андреас Умланд в статье для польского издания New Eastern Europe. "Лісовий вісник" Украина и Польша: будем дружить бандерами?

Это пугающее интеллектуальное, когнитивное и эмоциональное испытание усугубляется тем, что Киев в настоящее время имеет непростые отношения с Россией, говорится в статье.

"Этот и без того своеобразный расклад становится еще более необычным ввиду далеко идущих последствий украинской политики памяти в контексте международных отношений. Это касается, прежде всего, толкования, оценки и увековечивания памяти (печально) известной фракции Бандеры в Организации украинских националистов (ОУН(б) межвоенного периода и в ходе Второй мировой войны", – напомнил политолог.

"Официально одобренная классификация ОУН, которую в настоящее время предпочитает правящий класс и значительная часть интеллектуальной элиты Украины, вызывает глубокие противоречия среди русскоязычного населения Украины, ее иностранных партнеров и прозападной интеллигенции. ОУН была нормативно (пусть и не географически) антизападной и в то же время явно антисоветской. Сегодня многие украинцы воспринимают ее как антитоталитарную и ратовавшую за свободу и независимость украинского государства", – говорится в статье.

Но ультранационалистическое, этнически очищенное и монистическое однопартийное государство, намеченное фракцией Бандеры, по крайней мере, до начала 1940-х годов само превратилось бы в нелиберальную и тоталитарную диктатуру. Лидеры и идеологи ОУН занимали этноцентрическую и ксенофобскую позицию. В то же время, многие из них отдали свои жизни и жизни своих семей в борьбе Украины за независимость", – продолжает автор публикации.

"Хотя в других странах вопросы национальной памяти могут быть тоже противоречивы, для украинского государства они представляют редкое, но опасное сочетание внутренних разногласий и международной взрывоопасности. Поэтому было удивительно, что после Евромайдана Киев решил передать главное официальное правительственное учреждение, отвечающее за вопросы исторической памяти, в руки группы сравнительно молодых активистов, о наличии научных регалий у которых было мало что известно", – продолжает политолог.

"Украинский Институт Национальной памяти (УИНП) в структуре Кабинета министров Украины был в 2014 году передан под контроль круга националистически настроенных публицистов, ранее практически не имевших дела с украинскими научными учреждениями и имеющих ограниченный опыт международных контактов. Основной целью деятельности центра… является продвижение оправдывающего ОУН общественного мнения и агиографической официальной риторики в отношении ее лидеров военного времени: Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько и других", – говорится в статье.

"УИНП объединил свою нынешнюю кампанию декоммунизации со всеобъемлющей национализацией и тенденцией к частичной "бандеризации" в общественной памяти и официальном дискурсе. Его активно поддерживает ЦДВР, преподносящий украинское ультранационалистическое движение военного времени как апофеоз патриотизма и любви к свободе. В то время как УИНП напрямую влияет на исполнительную власть Украины, ЦДВР оказывает влияние на ее законодательные процессы, являясь членом известного альянса организаций гражданского общества Украины под названием "Реанимационный пакет реформ", посвященный разработке и реализации законов о реформах в Верховной Раде", – напоминает автор публикации.

"Странность деятельности УИНП и ЦДВР в области издательской деятельности, журналистики, образования, закулисных махинаций, топонимики и т. д. заключается в том, что все это происходит на фоне всплеска критических исследований в отношении ОУН в академических заведениях Украины, Евросоюза и Северной Америки на протяжении последнего десятилетия. В Германии, например, за последние несколько лет появились, среди других научных публикаций, три объемные монографии, детально освещающие конкретные аспекты истории ОУН", – продолжает Андреас Умланд.

"Почетный профессор Гамбургского университета Франк Гольчевский в 2010 году опубликовал 1000-страничный труд "Немцы и украинцы" о германо-украинских отношениях в период между 1914 и 1939 годами, посвященный, среди прочего, созданию ОУН и ее взаимодействию с довоенным Третьим Рейхом. В 2015 году доцент Галле-Виттенбергского университета Кай Штруве опубликовал 700-страничную монографию о прошедших на западе Украины летом 1941 года антиеврейских акциях, продемонстрировав глубокую причастность ОУН к антисемитскому насилию уже в первые недели германо-советской войны", – говорится в статье.

"Содержание и результаты апологетической и агиографической политики памяти Украины, ведущейся правительственным УИНП и неправительственным ЦДВР являются проблемой, прежде всего, сами по себе. Они мешают примирению украинцев с их недавним прошлым и препятствуют появлению единой украинской политической нации из-за глубокой обиды со стороны русскоговорящей части страны", – пишет политолог.

"Деятельность УИНП и ЦДВР неоднократно подвергалась критике с точки зрения исторической науки, межнациональных отношений, национальной памяти, социальной сплоченности, этических норм и моральной ответственности. Помимо этих ракурсов, их также можно рассматривать с точки зрения приоритетов внешней политики Киева, особенно на фоне стремления Украины к глубокой европейской интеграции", – напомнил автор публикации.

По мнению Андреаса Умланда, эффективное воздействие УИНП, ЦДВР и их единомышленников на общественное мнение и международный имидж Украины в течение последних двух лет создает проблемы для внешних связей украинского государства.

"Во-первых, стремление УИНП и ЦДВР поставить радикально националистическую ОУН Бандеры во главу угла национальной памяти Украины противоречит первичному импульсу европейской интеграции. Принимая во внимание тот факт, что создание НАТО было обусловлено антисоветскими мотивами, европейские сообщества, а позже и Европейский Союз, представляли собой антинационалистические проекты… На этом фоне распространение позитивных упоминаний ОУН – как формы крайнего национализма межвоенного и военного времени – в общественной жизни Украины после Евромайдана представляет собой вызов основным принципам ЕС", – говорится в статье.

"Во-вторых, особо проблемным аспектом истории ОУН являются его антисемитские предрассудки и деятельность, а также память украинцев о тех идеях и поведении или отсутствии таковых. Следует признать, что юдофобия, в отличие от немецкого нацизма, не являлась основным аспектом ксенофобии ОУН. В Украине лишь немногие политические и интеллектуальные лидеры, похоже, понимают важность памяти о Холокосте в процессе формирования послевоенного западного интеллектуального и политического дискурса", – пишет политолог.

"Пока что осведомленность запада об этих событиях ограничена, так как большая часть дискуссий ведется на украинском языке, которым владеют лишь немногие из западных наблюдателей. Однако в научных исследованиях, проведенных за последние несколько десятилетий известными европейскими и североамериканскими университетами, подробно рассказывается, где связанные с ОУН украинцы участвовали в Холокосте, а где – нет", – говорится в статье.

"Из этих публикаций ясно, что антисемитские идеи и деятельность ОУН были результатом не только немецкого воздействия, начинаний и подстрекательства. Они были также обусловлены доморощенными украинскими предрассудками против евреев, в частности крипто-расистской теорией заговора под названием "Иудо-большевизм" – одержимостью некоторых коммунистических лидеров прошлым еврейских семей", – продолжает Андреас Умланд.

"Рано или поздно более широкому кругу западной общественности станут известны подробности украинского межвоенного антисемитизма, частичного участия ОУН в Холокосте, а также демонстративно-спокойной и пытающейся обелить себя политики памяти Киева в отношении ОУН и ее лидеров. В результате этого имидж Украины в глазах Запада будет надолго подорван. В резолюции Европарламента 2010 года указано, что подобная ситуация может поставить под сомнение такой важный проект, как постепенная интеграция Украины в ЕС и НАТО", – пишет политолог.

"Третий проблематичный аспект текущей украинской политики памяти – это ее антинаучная мотивация. Безусловно, в Украине есть ряд признанных историков международного масштаба… Доминирующее положение в публичных исторических дискуссиях относительно ОУН на Украине занимают государственные служащие Украинского института национальной памяти, активисты Центра исследований освободительного движения, а также аналогично настроенные местные власти. И это несмотря на то, что лишь некоторые из них имеют соответствующие ученые степени", – отметил автор публикации.

"Директор УИНП и ЦДВР Владимир Вятрович – несомненно, своего рода знаменитость, поскольку сам стал предметом наблюдений и дискуссий… В 2011 году вместе с издательским отделом Киево-Могилянской академии он опубликовал апологетическую книгу о массовых убийствах членами ОУН и Украинской повстанческой армии польских мирных жителей на западе Украины в 1943-1944 годах. Книга Вятровича стала объектом резкой критики и язвительных насмешек со стороны ряда ученых-экспертов, считавших себя обязанными изучить его ничем не примечательную рукопись… ставшую камнем преткновения в украинско-польских отношениях", – говорится в статье.

"Вненаучной кадровой, коммуникационной и издательской политике УИНП предстоит столкнуться не только с работами украинских и неукраинских ученых, но и с позициями официальных представителей западных государств. Европейские и американские политики не примут аргументов, как бы хорошо сформулированы они ни были, от публицистов, которые могут проявить сильные патриотические чувства, но не обладают соответствующими учеными степенями. Запад не воспримет всерьез участников дискуссий, которые не могут сослаться на публикации своих научных трудов в известных научных журналах, не выступали на международных научных конференциях", – продолжает Андреас Умланд.

"Четвертая, самая первоочередная и значимая политическая проблема формирующегося официального канона Киева относительно Второй мировой войны заключается в его принципиальной неприемлемости для таких государств, как Польша, Германия и Израиль, которые с особой важностью относятся к интерпретации истории Европы 1939-1945 годов. Для Польши не подлежит обсуждению факт массового убийства членами ОУН/УПА польских мирных жителей на западе Украины в 1943-1944 годах. А Германия исключает любое предложение о том, что пособников нацистов следует рассматривать как героев войны…", – пишет политолог.

"Для Израиля и международных еврейских организаций непостижимым оскорблением является идея о том, что антисемитская организация вроде ОУН, многие из членов которой участвовали в Холокосте, могла осуществлять руководство процессом формирования постсоветской украинской нации", – говорится в статье.

"Хотя мнение Израиля некоторые украинцы могут расценить как несущественное, актуальность позиций Польши и Германии в отношении Украины более очевидна. До сих пор Польша является ближайшим международным партнером Украины и главным защитником ее интересов в Евросоюзе и в НАТО. Недавно высказанная относительно проукраинская позиция Германии в ЕС сыграла решающую роль для введения и продления санкций, связанных с тайным вмешательством России на Донбассе. Сомнительная политика памяти Украины оказывает растущее давление на проукраинские политические и социальные силы как в вышеперечисленных, так и в других странах", – полагает автор публикации.

"В июле 2016 года неправильно понятая политика Украины после Евромайдана имела ярко выраженные последствия, когда парламент Польши признал геноцидом массовые убийства членами УПА на Волыни и Галиции в 1943-1944 годах. Совершенно очевидно, что усилению напряженности в отношениях Киева с Варшавой также способствовали недавние внутренние события в Польше. Тем не менее, украинский фактор стал необходимым дополнительным условием в процессе ухудшения польско-украинских отношений в том же русле и с той же скоростью, что и в период с 2014 по 2017 годы", – отметил Андреас Умланд.

"Конечно, УИНП и ЦДВР – не единственные украинские учреждения в ответе за эти и другие вызывающие обеспокоенность направления политики памяти. Благодаря своей апологетической активности они внесли значительный вклад в ухудшение международных отношений Украины начиная с 2014 года. Заявления директора и других представителей УИНП имеют особый вес, поскольку они являются официальными представителями правительственного учреждения", – полагает политолог.

"В течение последних 25 лет строители украинской нации, находясь в поиске ролевых моделей, сосредоточивались в основном на трагических и героических аспектах судьбы Украины во Второй мировой войне. С огромным нежеланием сталкивались они с проблемными сторонами новейшей истории своей страны. Многие еще не поняли, что некоторые практические выводы должны проистекать из словесного признания существования в недавнем прошлом Украины "темной стороны", – говорится в статье.

"Ни принцип отвечать критикой на критику, ни нигилизм, ни изоляционизм, ни эскапизм не помогут украинцам смягчить накопившееся смятение, возникшее из-за прославления Киевом крайних националистов военного времени в странах ЕС, Северной Америке и других уголках мира. Они подрывают доверие крупных иностранных партнеров Киева в его стремлении сделать Украину современным европейским государством в условиях, когда украинцы больше всего нуждаются в их помощи", – предостерегает Андреас Умланд.