Яков Кедми: что в резолюции ООН по Израилю

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Израиль очень разозлился из-за последней резолюции ООН. За нее проголосовали 14 стран, входящих в Совбез, среди них Украина. Против не было ни одного голоса. США воздержались.

Документ осуждает действия Израиля по строительству населенных пунктов на западном берегу реки Иордан. С одной стороны, в очередной раз Израиль назвали оккупантом западных территорий, или палестинских территорий. По Женевской конвенции оккупант не имеет права изменять этнический состав подконтрольных территорий, а именно этим и занимается Израиль — строит поселения на палестинских землях, при этом параллельно разрушает дома самих палестинцев.

Израиль сказал, что не будет выполнять эту резолюцию, а премьер Нетаньяху даже пообещал прекратить финансирование ООН.

Почему Израиль так бурно отреагировал на эту резолюцию, в эфире "ГС" пояснил израильский экс-разведчик, военно-политический аналитик Яков Кедми.

Почему для Израиля это голосование стало настолько принципиальным?

— Подобной резолюции не было с 1980 года. С 1980 года на все подобные резолюции США накладывали вето. Сейчас они решили не наложить вето по своим причинам. И хотя и ожидалось, что с какой-то резолюции это начнется, все-таки израильское правительство решило сделать то, что у вас в Одессе называется хорошую мину при плохой игре. И вот эта реакция в основном направлена на внутренний рынок, чтобы как-то идти навстречу тем партиям, которые находятся в коалиции, которые требуют присоединения этих территорий. А по большому счету надо же что-то сделать, вот и пытаются демонстративно ответить всем государствам, которые голосовали за эту резолюцию. Но из всех государств, которые голосовали за эту резолюцию, вряд ли будет что-то сделано, например, по отношению к Китаю или России. А вот была демонстративная пощечина премьеру Великобритании, так же, как и украинскому, чтобы показать — мы такие вещи не спускаем, и мы будем реагировать.

Этот запал буквально через несколько недель сойдет на нет, или в итоге это может сказаться и на долгосрочных отношениях?

— На долгосрочных это не может сказаться ни с Украиной, ни с Великобританией, ни с другой страной, потому что нам нужны нормальные отношения с другими странами. А эта резолюция первая после 1980 года, но, кажется, не последняя. И я не думаю, что расчет на то, что всегда американцы дадут нам крышу и будут блокировать все антиизраильские резолюции. Это не постоянный фактор. Так что нам придется мириться с подобного рода резолюциями, и они будут продолжаться. И, что примечательно в этой резолюции, что все страны проголосовали за нее, кроме США, которые воздержались. И я не думаю, что что-то может повлиять на страны, которые проголосовали за эту резолюцию, чтобы они поменяли свой подход из-за тех или иных демаршей Израиля, потому что это их принципиальная политика уже несколько десятков лет, и у них нет причины менять эту политику.

Читайте также — Соцсети: почему это Израиль обидел украинца Гройсмана?

Напомним, в ближайшие полгода отношения между Украиной и Израилем вряд ли ухудшатся, а запрет официальных контактов продлится месяц, спрогнозировал в эфире "ГС" политолог-международник Владимир Воля.