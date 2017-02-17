Хроника 16 февраля: ЧП в энергетике, автомобильная блокада Донбасса, нападение на Вятровича

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике, накануне президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности. В этот же день в Киеве произошло "кровавое" нападение на здание Института национальной памяти и его председателя Владимира Вьятровича. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике

Решение правительства Украины о введении чрезвычайных мер в энергетике вступило в силу в пятницу, 17 февраля, и будет действовать на протяжении месяца, говорится в распоряжении Кабмина. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Порошенко ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Кроме того, СНБО поручил Кабмину принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля.

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Противники торговли с ЛДНР объявили о старте "автомобильной блокады"

Противники торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили о начале перекрытия автомобильных дорог, блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области, сообщается в четверг на странице штаба блокады в Facebook. Помимо этого Участники блокирования железнодорожного сообщения в Донбассе заявили, что МВД планирует силой разогнать их, и призвали владельцев зарегистрированного оружия присоединиться к ним.

ООН: сексуальное насилие используется в качестве пыток в Донбассе

Сексуальное насилие используется в ходе конфликта на востоке Украины в качестве пыток и жестокого обращения, утверждается в 37-страничном докладе Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине. В докладе утверждается, что на контролируемой вооруженными группами территории насилие также использовалось для того, чтобы вынудить человека уступить право на свою собственность либо выполнить другие требования.

СБУ завела дело на Прилепина, получившего офицерский чин в ДНР

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении гражданина России, писателя Евгения (Захара) Прилепина, который стал майором в самопровозглашенной ДНР, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. "Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", — отметила она.

В Киеве напали на Вятровича

Неизвестные в четверг днем устроили драку у здания информационного агентства "Укринформ" перед пресс-конференцией главы Института национальной памяти Владимира Вятровича. По информации СМИ, несколько человек набросились на него перед входом в здание. Позже полиция задержала трех мужчин, которые пытались напасть на Вятровича. В этот же день неизвестные разлили красную краску и разбросали куски мяса под дверью центрального входа в Украинский институт национальной памяти в Киеве.

Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине

В четверг, 16 февраля, активисты "Черного Комитета" повесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. По утверждению организаторов акции, причиной таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши. По словам активистов, если МИД Украины не способен стать на защиту украинских интересов, то эти полномочия берет на себя организация "Черный Комитет". "Нам не за что извиняться! Наша страна — наши герои!" — заявил координатор "Черного Комитета" Богдан Тыцкий.

СБУ открыла дело против Пинчука из-за статьи в WSJ

Служба безопасности Украина расследует уголовное дело в отношении посягательства бизнесмена Виктора Пинчука на территориальную целостность Украины в связи с публикацией его статьи для американского издания The Wall Street Journal, заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Виктор Романюк. "Виктор Пинчук распространяет мысли о необходимости отсоединения от Украины оккупированных территорий как единственно возможный способ разрешения конфликта", — заявил нардеп.

Шкиряк призвал заблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал власти заблокировать в стране российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Шкиряк выразил надежду, что "министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей".

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Празднование дня рождения Ким Чен Ира в Северной Корее

В четверг, 16 февраля, в Северной Корее в очередной раз отметили день рождения бывшего лидера Ким Чен Ира. Руководитель КНДР в 1994-2011 годах Ким Чен Ир родился, согласно северокорейской историографии, 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на горе Пэктусан. Ким Чен Ир скончался в поезде во время поездки по стране от переутомления. В этом году празднование дня рождения Ким Чен Ира прошло на фоне известия об убийстве в Малайзии его старшего сына Ким Чен Нама.

Именно 16 февраля 1568 года Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. В этот же день в 1923 году Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона. Также 16 февраля 1948 года американским астрономом Джерардом Койпером была открыта Миранда, спутник Урана. В 1978 году в этот день появилась первая компьютерная электронная доска объявлений — BBS.