В Одесской области разрушили стену перед мемориалом жертвам Холокоста

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные разрушили стену перед мемориалом жертвам Холокоста в городе Саврань Одесской области, сообщает местное издание "Маяк" со ссылкой на заявление директора Одесского музея Холокоста Павла Козленко.

"…Продолжают глумиться над памятью о жертвах Холокоста. На днях на новом еврейском кладбище в Саврани полностью уничтожили стену у мемориала жертвам Холокоста", — заявил директор.

Вместе с тем в местной полиции считают, что никто не осквернял памятник — его разрушение произошло "от старости и природных причин".

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. По данным агентства РАР, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА" (Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия). Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с произошедшим. Польское посольство в Киеве направило в МИД Украины дипломатическую ноту. МИД Украины также осудил акт вандализма на территории заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.