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    В Одесской области разрушили стену перед мемориалом жертвам Холокоста

    (обновлено: )14802
    В местной полиции считают, что никто не осквернял стену перед мемориалом жертвам Холокоста в городе Саврань - ее разрушение произошло "от старости и природных причин".
    Разрушенная стена перед мемориалом жертвам Холокоста
    Маяк / Павел Козленко

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные разрушили стену перед мемориалом жертвам Холокоста в городе Саврань Одесской области, сообщает местное издание "Маяк" со ссылкой на заявление директора Одесского музея Холокоста Павла Козленко.

    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Украинское фото
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне

    "…Продолжают глумиться над памятью о жертвах Холокоста. На днях на новом еврейском кладбище в Саврани полностью уничтожили стену у мемориала жертвам Холокоста", — заявил директор.

    Вместе с тем в местной полиции считают, что никто не осквернял памятник — его разрушение произошло "от старости и природных причин".

    Ранее сообщалось, что вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. По данным агентства РАР, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА" (Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия). Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с произошедшим. Польское посольство в Киеве направило в МИД Украины дипломатическую ноту. МИД Украины также осудил акт вандализма на территории заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.

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