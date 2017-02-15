Хроника 14 февраля: конфликт между Гройсманом и Тимошенко, остановка Алчевского МК

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 14 февраля, правительство Украины отчиталось о результатах работы за 2016 год, Кабмин пока не принял решения о введении ЧП в электроэнергетике, но определенный набор антикризисных мер уже запущен. Также накануне между Владимиром Гройсманом и Юлией Тимошенко вспыхнул конфликт, а парламент Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле с Украиной. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Отчет Кабмина

Правительству Украины в 2016 году удалось выполнить ключевую задачу и остановить падение экономики, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя итоги работы Кабинета министров. Премьер обратил внимание, что показатель роста ВВП Украины по итогам четвертого квартала 2016 года составил 4,7%, что, по его словам, является очень оптимистическим показателем.

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Гройсман и "мама коррупции" Тимошенко

Накануне премьер Владимир Гройсман назвал главу парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко "мамой коррупции и популизма", а также обвинил ее в попытке уничтожить Украину.По словам главы правительства, Тимошенко "в течение 20 лет все делала для того, чтобы Украину уничтожили". В ответ Тимошенко назвала заявление премьера свидетельством его "слабости и неспособности действовать честно".

ЧП в энергетике пока не ввели, но запустили ряд антикризисных мер

Кабинет министров Украины пока не принял решения о введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен, сообщил вице-премьер Геннадий Зубко. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

В Луганской области зреет конфликт из-за торговой блокады

Замглавы Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) Юрий Клименко заявил, что среди жителей подконтрольной киевским властям части Луганской области нарастает противостояние в связи с продолжающейся блокировкой грузовых железнодорожных перевозок в области. По его словам, оно может перерасти в социальный конфликт с непредсказуемыми результатами. Замгубернатора уточнил, что местные власти готовятся к возможному введению чрезвычайного положения в энергетике.

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Алчевский меткомбинат остановил работу из-за блокады в Донбассе

Алчевский металлургический комбинат, который находится на подконтрольной ополченцам территории Луганской области и контролируется корпорацией "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), приостановил работу из-за блокирования поставок сырья, сообщили работники предприятия. По их данным, если поставки не возобновятся в течение этих 10 дней, то комбинат необходимо консервировать на более длительный период.

Экс-генерал СБУ объявлен в международный розыск

Экс-генерал Службы безопасности Украины объявлен в международный розыск за распространение в средствах массовой информации материалов с призывами изменения конституционного строя и к захвату государственной власти. По данным ведомства, действия экс-генерала квалифицированы по статье "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.

Взрыв на Донецком заводе химизделий

На Донецком казенном заводе химических изделий утром во вторник прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ со ссылкой на данный горадминистрации, которая подконтрольна ДНР. "По предварительной информации около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе", — информирует пресс-служба горадминистрации. Подробности на данный момент уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Парламент Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле с Украиной

Нижняя палата федерального парламента Канады поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении. Теперь Соглашение будет передано в верхнюю палату парламента – Сенат, а после этого – на подпись генерал-губернатору, что является финальным этапом на пути вступления документа в юридическую силу. Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля прошлого года во время визита премьер-министра Джастина Трюдо в Киев.

РФ развернула ракеты с ядерными боеголовками вопреки РСМД — СМИ

Во вторник газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор. Собеседники издания заявили, что РФ располагает двумя батальонами крылатых ракет, один из которых базируется на полигоне Капустин Яр. По данным источников, второе подразделение в декабре было переведено на операционную базу неизвестного местонахождения.

В Люксембурге столкнулись два поезда

Один человек стал жертвой столкновения поездов в Люксембурге, еще один человек доставлен в больницу. Вероятно, это машинист одного из поездов. Инцидент произошел накануне утром в городе Дюделанж. Движение поездов было приостановлено до конца дня. Причина аварии пока не установлена. По словам одного из пассажиров поезда, перед столкновением был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути и создал преграду.

Брат лидера КНДР погиб в Малайзии

Полиция Малайзии подтвердила гибель гражданина КНДР —Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. По разным версиям, его могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. По информации СМИ, в США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

День 14 февраля, безусловно, известен, прежде всего, как День святого Валентина или День всех влюбленных. Однако, растет число людей, которые знают еще об одном празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг. К тому же 14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика.