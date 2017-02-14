В Люксембурге столкнулись два поезда: место инцидента

Один человек стал жертвой столкновения поездов в Люксембурге, передает радиостанция Essentiel.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным радиостанции, еще один человек доставлен в больницу. Вероятно, это машинист одного из поездов. Под обломками на данный момент находится один человек "на грани жизни и смерти".

Инцидент произошел около 09:00 по местному времени в городе Дюделанж. Движение поездов приостановлено до конца дня. Причина аварии пока не установлена. По словам одного из пассажиров поезда, перед столкновением был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути и создал преграду.