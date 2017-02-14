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    Гройсман: проведению Евровидения в Киеве абсолютно ничего не угрожает

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (395)

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    Проведению Евровидения в Украине "абсолютно ничего не угрожает и оно будет проведено на самом высоком уровне", заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проведению песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве ничего не угрожает.

    "Евровидению в Украине абсолютно ничего не угрожает и оно будет проведено на самом высоком уровне", — сказал Гройсман на заседании правительства во вторник.

    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы
    Конфликт интересов. Полный текст заявления ушедшей команды Евровидения-2017
    Во вторник вечером стартует продажа билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве. Их стоимость в зависимости от этапа соревнования и места составляет от 8 до 500 евро.

    В понедельник СМИ сообщили, что команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса Евровидение-2017 в Украине, официально заявила о прекращении деятельности из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы. Вице-премьер Вячеслав Кириленко после этого заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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