Гройсман: проведению Евровидения в Киеве абсолютно ничего не угрожает

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проведению песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве ничего не угрожает.

"Евровидению в Украине абсолютно ничего не угрожает и оно будет проведено на самом высоком уровне", — сказал Гройсман на заседании правительства во вторник.

Україна у плановому режимі готується до проведення Євробачення, яке буде проведено на найвищому рівні. pic.twitter.com/xM42KfL1iy — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 февраля 2017 г.

Во вторник вечером стартует продажа билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве. Их стоимость в зависимости от этапа соревнования и места составляет от 8 до 500 евро.

В понедельник СМИ сообщили, что команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса Евровидение-2017 в Украине, официально заявила о прекращении деятельности из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы. Вице-премьер Вячеслав Кириленко после этого заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.