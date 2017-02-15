Золотарев: правительство Гройсмана проводит антисоциальную политику

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, отчитываясь о работе в 2016 году, держался довольно уверенно и рассказывал в большей степени о достижениях, которых удалось достичь правительству. В свой актив он записал рост ВВП, минимальную зарплату и инвестиции.

Кроме того, Владимир Гройсман отреагировал и на последние заявления Юлии Тимошенко, которые раздавались в его сторону. Премьер назвал Тимошенко "мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности", и все ее обвинения он назвал ложью.

Была ли работа Кабмина эффективной, как утверждает премьер, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Андрей Золотарев.

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По вашему мнению, что можно назвать основными достижениями Кабмина Гройсмана, и какие решения были откровенно провальными?

— Основное достижение, как говорится, худая стабильность. Во всем остальном, в социальном плане, то, что многие ожидали, что его миссия будет заключаться в том, чтобы амортизировать такой радикально-реформаторский курс правительства Яценюка, который многие открыто называли социальным геноцидом. Увы, этого не произошло, и сегодня имя Гройсмана как раз очень прочно связано с крайне непопулярной социальной политикой.

Тарифы, сокращение ассигнований, фактическое сокращение ассигнований на социальную сферу, оптимизация — это превращает в общественном мнении фигуру Гройсмана в весьма токсичный политический актив. Я думаю, это премьера весьма серьезно беспокоит, поскольку его амбиции и желание остаться в политике, по-моему, совершенно очевидны.

И это учитывая то, что большинство соглашалось с вынужденной жесткой экономией, о которой говорилось в самом начале?

— Действительно, программа жестких экономий осуществляется за счет тех, на ком можно экономить – как раз на наиболее социально незащищенных и малообеспеченных слоях. Увы, это такая политика прикладного социал-дарвинизма.

Насколько, по вашему мнению, выполнена программа бывшего правительства?

— На тройку с тремя минусами. Неуд я все-таки бы не поставил, поскольку худо-бедно удалось добиться хоть какой стабильности. Однако при этом политика правительства остается, подчеркиваю, антисоциальной.

Насколько правильно было со стороны премьера записывать в свой актив рост ВВП, минимальной зарплаты, инвестиций?

— Это манипуляция, совершенно очевидно, но что-то же надо показать, чем-то надо отчитаться, явить общественному мнению хоть какой-то успех. Но даже эти колебания в рамках погрешности назвать экономическим ростом язык не повернется.

Но, тем не менее, у премьерских спичрайтеров это ложится как начало экономического роста и обещание больше средств выделять на социальные нужды. Но, как говорят в народе, "обіцянка-цяцянка".

Еще, возможно, здесь появился отвлекающий маневр — это, как заявил Гройсман, упреки Тимошенко, которые он называет ложью. Если принять во внимание сегодняшний отчет, насколько это подходящее место для выяснения отношений?

— Это большая политическая ошибка Гройсмана. Он выбрал себе такого персонального спарринг-партнера. Это ему может дорого стоить, поскольку в свое время такую ошибку допустил Арсений Яценюк, и где Арсений Петрович? Возвращаться в премьер-лигу украинской политики ему будет весьма нелегко.

И эту же ошибку допускает Гройсман, поскольку Юлия Владимировна – мастер жесткой политической риторики, и я думаю, она не раз об этом господину Гройсману напомнит, тем более, что то, что было при Юлии Владимировне в 2007–2010 годах, люди основательно подзабыли, а вот те тарифы и безумные счета за коммунальные услуги, рост цен при Гройсмане они помнят и чувствуют сегодня очень хорошо.

И это может поставить крест на его политических перспективах, поскольку может сложиться такая ситуация, когда будет такая ритуальная жертва, кого сделать крайним. Может случиться так, что правительством пожертвуют и раньше, нежели будет распущена ВР.

То есть вы считаете, что сейчас возможна отставка премьера?

— Я говорю о другом. В нынешних политических условиях очень высоковероятны непредсказуемые, непрогнозируемые события, так называемые "черные лебеди". И поэтому то, что, скажем так, сегодня окажется нереальным, послезавтра может воплотиться в жизнь.

Поэтому для Владимира Гройсмана, если посмотреть на то, что сегодня происходит в министерских рядах, какие конфликты вокруг МОЗ, Мининфраструктуры, Минфина, это тревожный звонок для всего правительства.

Как вся эта ситуация может оказать влияние на расстановку сил в парламенте? Как эти "черные лебеди" проявят себя?

— Прежде всего, тем, что атмосфера в ВР будет приобретать все более и более конфликтный характер.

У нас есть коалиция или нет?

— По факту ее нет. У нас делают вид, что у нас есть коалиция. Но даже если посмотреть строго юридически, ее нет. Все остальное – это, извините, манипуляции.

Почему об этом предпочитают молчать?

— Очевидно, считают, что преждевременно ставить вопрос об отсутствии коалиции, тянут время, выражаясь по-футбольному, то есть правит бал ее величество не буква закона, а политическая целесообразность в этой ситуации.

Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.