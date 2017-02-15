Бондаренко об атаке Тимошенко: сначала премьер, а президент - на десерт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Словесная война между нынешним и бывшим премьер-министрами достигла апогея. Глава правительства Владимир Гройсман эмоционально отреагировал на обвинения в свой адрес экс-премьера Юлии Тимошенко относительно непрофессиональности и коррумпированности.

Премьер назвал Тимошенко "мамой коррупции и популизма".

"Батьком-засновником української держави, сучасної української новітньої держави ми вважаємо Михайла Грушевського. Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко. Це справжня мама, яка за багато років, 20, все робила для того, щоби Україну знищити і завжди хтось їй заважав. Я розумію, що в неї є жага потенційна до того, що вона хоче до влади дорватись. Для неї це самоціль. Нам треба дійти до того, щоб наша самоціль була сильна українська держава. І ця тотальна брехня підриває можливості для успіху України і українців. Жодного слова правди", — прокомментировал Гройсман.

Лидер "Батькивщины" в свою очередь заявила, что "все эти обиды – это свидетельство слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно. Я благодарю за такую "валентинку" от премьер-министра Украины". Тимошенко также подчеркнула, что власть продолжает проводить кампанию по ее дискредитации.

Кто кого дискредитирует, и какую цель преследуют, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кость Бондаренко.

Така лірична відповідь прем’єра Гройсмана на звинувачення Юлії Тимошенко в корупційності та непрофесійності свідчить, що у чинного прем’єра уже накипіло, чи це бажання показати, хто в домі хазяїн?

— Насправді свідчить про кризу ідей, кризу думок і кризу якихось конструктивних дій з боку уряду, тому що насправді, я думаю, якщо прем’єр Гройсман, дійсно, мав би перед собою якусь конструктивну програму, він би не звертав би увагу на випади проти нього Юлії Тимошенко.

Гройсман чудово розуміє ріст рейтингів, який існує сьогодні в Тимошенко, а влада, дійсно, вважає великою проблемою те, що у Тимошенко сьогодні найвищі рейтинги з усіх українських політиків.

Третій момент – це, скоріш за все, в повітрі просто літає дух дострокових виборів і напередодні дострокових виборів, як правило, чималу кількість заяв потрібно оцінювати крізь електоральну призму, крізь призму виборчих тенденцій і рейтингів.

Настільки різко Гройсман на звинувачення лідерки "Батьківщини" відповідає вперше…

— Можливо, накипіло. Я знаю Володимира Борисовича як людину з виваженими позиціями і доволі людиною, яка має залізні нерви. Але тут, в даній ситуації, мені здається, що в нього нерви здали і він дав волю емоціям.

В будь-якому випадку, я думаю, він потрапив сьогодні між двох вогнів. З одного боку, його критикує Юлія Тимошенко, з іншого боку, його критикують за бездіяльність і за те, що він не відповідав Юлії Тимошенко і його політичні соратники з боку Петра Порошенка.

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За великим рахунком, я думаю, що Гройсман озвучив не тільки свою позицію, а і озвучив позицію свого політичного союзника Порошенка.

А, з іншого боку, Тимошенко теж не обирає слів для звинувачень на адресу Гройсмана. І все це просто зайвий раз дискредитує українську владу в очах тих же західних партнерів, вам так не здається?

— Для пані Тимошенко це абсолютно логічно і природно. Вона ніколи не підбирала слів щодо своїх опонентів і ніколи не жалувала своїх опонентів, вона завжди їх доволі жорстко критикувала і давала їм дуже дошкульні характеристики. Тобто вона говорить абсолютно те, що думає і говорить, не думаючи про те, як це буде сприйматись.

Але, якщо для Тимошенко це абсолютно природній стан чи, відповідно, природній підхід, то від Гройсмана якраз подібних характеристик мало хто очікував.

Це персональний конфлікт чи протистояння влади і опозиції, що демонструє початок нового політичного сезону?

— Тимошенко — не опозиція, скоріш за все. А що стосується якраз протистояння, то це протистояння між політичними таборами, з одного боку, яке виливається у персональне протистояння двох представників цих таборів.

Яку мету переслідує це політичне протистояння? Кому воно більше вигідне? Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube Степанюк: цель блокады Донбасса - довести страну до полного коллапса

— Нікому. Насправді у нас громадськість сприймає політику як телевізійне шоу і просто це продовжує життя в рамках цього шоу людям, які яскраво грають з елементами шоу, тобто які приносять певну буфонаду, які приносять певний елемент гри в свою політичну діяльність і, відповідно, це привертає, очевидно, увагу, це дає їм якісь рейтинги, це якось пожвавлює політичне життя, бо у нас політику як політику ніхто не сприймає.

Ще раз повторюю, політику сприймають як шоу, в якому є обмежене коло людей, які там із серії в серію перекочовують, там з’являються час від часу нові персонажі, але всерйоз народ ніколи не сприймає політика, що, мовляв, політик зробить його життя кращим, що, мовляв, політик щось змінить в його житті.

Дивимось вічну українську "Санта-Барбару" у відірваності від життя. Живуть не стільки завдяки українській політиці та українській владі, скільки всупереч їм.

Тимошенко критикує усіх українських прем’єрів, але досить спокійно реагує на президента. Чому така вибірковість?

— Насправді вона вважає, що не потрібно зараз бити по самому президенту. Його вона залишає на десерт.

Зараз потрібно більше бити по його оточенню, щоби показати людям, наскільки корумповане все оточення, вся команда, яка асоціюється із президентом. Не варто називати самого Петра Олексійовича, варто називати інших людей навколо нього, щоби в людей склалось відповідне враження про самого Порошенка.

Ранее политолог Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что Кабмин Гройсмана добился незначительной стабильности, экономя на самых незащищенных слоях населения.