наверх
14.02.201721:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
  • USD27.17- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Золотарев: основное достижение Гройсмана - худая стабильность

    Тема:

    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (379)

    (обновлено: )17912
    Политолог Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что сегодня имя Владимира Гройсмана очень прочно связано с крайне непопулярной социальной политикой.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украинская экономика начала вставать с колен, что в перспективе даст возможность повышать все соцстандарты. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства во вторник.

    Гройсман: Тимошенко – мама коррупции
    канал "112 Украина" в YouTube
    Гройсман: Тимошенко - "мама" украинской коррупции и популизма

    В число достижений возглавляемого им Кабмина он записал рост ВВП, увеличение минимальной зарплаты и приток инвестиций. В то же время, еще 10 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован вскоре удаленный проект постановления об отставке премьер-министра, автором которого была, в том числе, Юлия Тимошенко.

    Работу Гройсмана на посту главы Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы оценил политолог Андрей Золотарев.

    "Основное достижение, как говорится, худая стабильность. Во всем остальном, в социальном плане, то, что приход Гройсмана многие связывали, что его миссия будет заключаться в том, чтобы амортизировать такой радикально-реформаторский курс правительства Арсения Яценюка, который многие открыто называли социальным геноцидом. Увы, этого не произошло, и сегодня имя Гройсмана как раз очень прочно связано с крайне непопулярной социальной политикой. Тарифы, фактическое сокращение ассигнований на социальную сферу, оптимизация — и это превращает в общественном мнении фигуру Гройсмана в весьма токсичный политический актив", — заявил Золотарев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Галайда: причина ЧП в энергетике – халатность правительства
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Юрий Тандит
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Кабинет министров Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх