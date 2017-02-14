Золотарев: основное достижение Гройсмана - худая стабильность

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украинская экономика начала вставать с колен, что в перспективе даст возможность повышать все соцстандарты. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства во вторник.

В число достижений возглавляемого им Кабмина он записал рост ВВП, увеличение минимальной зарплаты и приток инвестиций. В то же время, еще 10 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован вскоре удаленный проект постановления об отставке премьер-министра, автором которого была, в том числе, Юлия Тимошенко.

Работу Гройсмана на посту главы Кабмина в эфире радиостанции Голос Столицы оценил политолог Андрей Золотарев.

"Основное достижение, как говорится, худая стабильность. Во всем остальном, в социальном плане, то, что приход Гройсмана многие связывали, что его миссия будет заключаться в том, чтобы амортизировать такой радикально-реформаторский курс правительства Арсения Яценюка, который многие открыто называли социальным геноцидом. Увы, этого не произошло, и сегодня имя Гройсмана как раз очень прочно связано с крайне непопулярной социальной политикой. Тарифы, фактическое сокращение ассигнований на социальную сферу, оптимизация — и это превращает в общественном мнении фигуру Гройсмана в весьма токсичный политический актив", — заявил Золотарев.