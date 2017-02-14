наверх
15.02.201700:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тимошенко обвинила Гройсмана в неспособности действовать морально и честно

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (188)

    (обновлено: )15301
    Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что нынешний премьер-министр Владимир Гройсман продолжил попытки скомпрометировать ее, что говорит о его слабости.
    Брифинг Юлии Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер Украины, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает заявление действующего премьера страны Владимира Гройсмана, который назвал ее матерью украинской коррупции, является свидетельством его "слабости и неспособности действовать честно".

    Юлия Тимошенко о заявлении Владимира Гройсмана по росту зарплаты
    Канал NewsOne в Youtube
    Тимошенко: Гройсман полностью неадекватен

    Во вторник Гройсман назвал Тимошенко матерью "украинской экономической слабости", коррупции и популизма. Перед этим Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом.

    Читайте также: Темнота и холод — наши лучшие друзья. Об энергетической политике Гройсмана

    "Я благодарю премьера за "валентинку", как раз в день этого праздника. Вы знаете, меня много лет бросали в тюрьмы, тратили сотни миллионов долларов, чтобы скомпрометировать мое имя. А то, что сегодня господин Гройсман продолжил эту историю, говорит лишь о том, что они хорошо знают, что наша команда и я лично способны навести порядок в стране. А все эти оскорбления – это свидетельство их слабости и неспособности действовать морально духовно и честно", — сказала Тимошенко во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

    В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Дональд Трамп
    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Кабинет министров Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх