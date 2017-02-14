Тимошенко обвинила Гройсмана в неспособности действовать морально и честно

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер Украины, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает заявление действующего премьера страны Владимира Гройсмана, который назвал ее матерью украинской коррупции, является свидетельством его "слабости и неспособности действовать честно".

Во вторник Гройсман назвал Тимошенко матерью "украинской экономической слабости", коррупции и популизма. Перед этим Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом.

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"Я благодарю премьера за "валентинку", как раз в день этого праздника. Вы знаете, меня много лет бросали в тюрьмы, тратили сотни миллионов долларов, чтобы скомпрометировать мое имя. А то, что сегодня господин Гройсман продолжил эту историю, говорит лишь о том, что они хорошо знают, что наша команда и я лично способны навести порядок в стране. А все эти оскорбления – это свидетельство их слабости и неспособности действовать морально духовно и честно", — сказала Тимошенко во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.