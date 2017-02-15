Конфликт Гройсмана с Тимошенко может стоить первому карьеры - эксперт

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Украинская экономика начала вставать с колен, что в перспективе даст возможность повышать все соцстандарты, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства во вторник. В число достижений возглавляемого им Кабмина он записал рост ВВП, увеличение минимальной зарплаты и приток инвестиций. В то же время еще 10 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован вскоре удаленный проект постановления об отставке премьер-министра, автором которого была, в том числе, Юлия Тимошенко.

Какими последствиями обернется для Гройсмана противостояние с Тимошенко, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Андрей Золотарев.

"Это большая политическая ошибка Гройсмана. Он выбрал себе такого персонального спарринг-партнера. Это ему может дорого стоить, поскольку в свое время такую ошибку допустил Арсений Яценюк и где Арсений Петрович? Возвращаться в премьер-лигу украинской политики ему будет весьма нелегко. И эту же ошибку допускает Гройсман, поскольку Юлия Владимировна — мастер жесткой политической риторики… Это может поставить крест на его политических перспективах, поскольку может сложиться такая ситуация, когда будет такая ритуальная жертва, кого сделать крайним?" — высказал мнение политолог.

Во вторник Гройсман назвал Тимошенко матерью "украинской экономической слабости", коррупции и популизма. Перед этим Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом.

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В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.