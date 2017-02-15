наверх
15.02.201703:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Конфликт Гройсмана с Тимошенко может стоить первому карьеры - эксперт

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (189)

    (обновлено: )12510
    Политолог Андрей Золотарев в эфире "ГС" напомнил, чем в подобной ситуации закончилась деятельность предыдущего главы Кабмина Арсения Яценюка.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Украинская экономика начала вставать с колен, что в перспективе даст возможность повышать все соцстандарты, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства во вторник. В число достижений возглавляемого им Кабмина он записал рост ВВП, увеличение минимальной зарплаты и приток инвестиций. В то же время еще 10 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован вскоре удаленный проект постановления об отставке премьер-министра, автором которого была, в том числе, Юлия Тимошенко.

    Юлия Тимошенко о заявлении Владимира Гройсмана по росту зарплаты
    Канал NewsOne в Youtube
    Тимошенко: Гройсман полностью неадекватен

    Какими последствиями обернется для Гройсмана противостояние с Тимошенко, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Андрей Золотарев.

    "Это большая политическая ошибка Гройсмана. Он выбрал себе такого персонального спарринг-партнера. Это ему может дорого стоить, поскольку в свое время такую ошибку допустил Арсений Яценюк и где Арсений Петрович? Возвращаться в премьер-лигу украинской политики ему будет весьма нелегко. И эту же ошибку допускает Гройсман, поскольку Юлия Владимировна — мастер жесткой политической риторики… Это может поставить крест на его политических перспективах, поскольку может сложиться такая ситуация, когда будет такая ритуальная жертва, кого сделать крайним?" — высказал мнение политолог.

    Во вторник Гройсман назвал Тимошенко матерью "украинской экономической слабости", коррупции и популизма. Перед этим Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом.

    Читайте также: Темнота и холод — наши лучшие друзья. Об энергетической политике Гройсмана

    В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Wikileaks
    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Кабинет министров Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх