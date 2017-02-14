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    Фотоленты

    Взрыв на Донецком заводе химизделий: появились кадры с места ЧП

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (741)

    (обновлено: )326
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    facebook.com/chetveryakova
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    novosti.dn.ua
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    novosti.dn.ua
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    novosti.dn.ua
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Соцсети
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Соцсети
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Соцсети
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    62.ua
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    facebook.com/chetveryakova

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    Взрыв на заводе химизделий в Донецке

    На Донецком казенном заводе химических изделий утром во вторник прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ со ссылкой на данный горадминистрации, которая подконтрольна ДНР.

    Донецк. Мотель съёмка с БПЛА
    AtoWarOnDonbass, youtube
    На месте мощного взрыва в Донецке: кадры с беспилотника

    "По предварительной информации около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе", — цитирует ДАН сообщение пресс-службы горадминистрации.

    Подробности на данный момент уточняются. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

    В начале февраля сообщалось о взрыве в районе "Мотеля" в Донецке. 

    По официальной информации, в результате взрыва погибли два человека, ранения получили не менее десяти.

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