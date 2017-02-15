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    В мире

    Парламент Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле с Украиной

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    После решения нижней палаты Соглашение будет передано в верхнюю палату парламента – Сенат, а после этого – на подпись генерал-губернатору, что является финальным этапом на пути вступления документа в силу.
    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Нижняя палата федерального парламента Канады поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.

    Президент Петр Порошенко во время визита в Германию
    Сайт президента Украины
    Угольная растяжка для Порошенко

    Как сообщает "Укринформ", теперь Соглашение будет передано в верхнюю палату парламента – Сенат, а после этого – на подпись генерал-губернатору, что является финальным этапом на пути вступления документа в юридическую силу.

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    В то же время отмечается, что Сенат имеет право отклонить любой законопроект или внести в него правки, что запустит процесс ратификации заново, однако законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней палаты, обычно получают одобрение сенаторов.

    Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля прошлого года во время визита премьер=-министра Джастина Трюдо в Киев. С вступлением в силу, что станет возможным после завершения процедуры ратификации парламентами обеих стран, Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта. В свою очередь Украина также сразу отменит 86% пошлин на импорт из Канады, в течение 7 лет приведя таможенную политику в паритет.

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