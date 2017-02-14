Экс-генерал СБУ объявлен в международный розыск - ГПУ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экс-генерал Службы безопасности Украины объявлен в международный розыск за распространение в средствах массовой информации материалов с призывами изменения конституционного строя и к захвату государственной власти, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о проведении специального досудебного расследования в уголовном производстве… в отношении… бывшего генерала Службы безопасности Украины, который, действуя по предварительному сговору группой лиц, распространил с использованием средств массовой информации материалы с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти. Сейчас указанное лицо объявлено в международный розыск", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, действия экс-генерала квалифицированы по статье "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.