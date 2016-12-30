Хроника 29 декабря: скандал с лицензией "1+1", США высылают 35 дипломатов РФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 29 декабря, СНБО ввел дополнительные санкции против РФ, а Кабмин разрешил военным открывать огонь по самолетам, нарушающим границу. В этот же день ВСУ передали 15 пленных ДНР в районе Горловки, а Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

СНБО ввел дополнительные санкции против РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц из России, заявили РИА Новости в пресс-службе СНБО. Согласно заявлению, санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, якобы причастных к незаконному содержание украинских граждан в РФ. СНБО применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за рубежом.

Кабмин разрешил военным открывать огонь по самолетам, нарушающим границу

Правительство разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве. В документе отмечается, что право принятия решения об открытии предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба — главнокомандующему вооруженных сил, командующему воздушных сил ВС или лицам, исполняющие их обязанности.

Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75-летие создания УПА. "Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии", — сообщается на сайте МИД Польши. При этом Ващиковский подчеркнул, что примирение станет невозможным, если в Украине в следующем году устроят масштабные торжества по случаю 75-й годовщины создания УПА.

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ВСУ передали 15 пленных ДНР в районе Горловки Канал Ruptly TV на Youtube ВСУ передали 15 пленных ДНР в районе Горловки

Представители Украины передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки. Со стороны ДНР освобожденных встретила омбудсмен Дарья Морозова. "Мы жестом доброй воли за всю историю конфликта отдали 80 человек, а это — первый жест доброй воли со стороны Украины", — сказала Морозова журналистам.

Нацсовет продлил лицензию телеканала "1+1" на семь лет

Лицензия телеканала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на семь лет. Руководство и журналисты телеканала "1+1" в четверг, в последний день действия лицензии на аналоговое вещание, призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии. Журналисты были обеспокоены тем, что Нацсовет, члены которого назначаются президентом и Верховной Радой, затягивает процесс выполнения собственного решения.

Телеканал UBR прекращает вещание

Телеканал UBR с 2017 года прекращает вещание, сообщил выпускающий редактор телевещателя Сергей Шинкарь. "Под елочку — новостюшка, закрыли UBR, сиротинушку…", — написал Шинкарь в Facebook. По его словам, телеканал перестанет работать с 1 января. UBR (Ukrainian Business Resource, Украинский бизнес-ресурс, УБР) — украинский бизнес-канал. Создан в 2008 году, при этом полноценное вещание началось 2 марта 2009 года. 95 % эфира состоит из программ собственного производства.

Пикет вкладчиков банков у здания Нацбанка

В четверг, 29 декабря, вкладчики банков и кредитных союзов проводят митинг под зданием Национального банка Украины в столице. Пикеты у здания Нацбанка в последнее время проходят регулярно. Вкладчики обанкротившихся банков требуют, чтобы им вернули их деньги, также они требуют вернуть курс национальной валюты по восемь гривен за доллар и настаивают на отставке глава Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Во время пожара в Киеве погибли четверо малолетних детей

Во время пожара в жилом частном доме погибли четыре ребенка, сообщает в четверг пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Еще до прибытия подразделений ГСЧС медики оказали помощь двум взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу была доставлена 12-летняя девочка с ожогами. Причина пожара и ущерб устанавливается.

США высылают из страны 35 российских дипломатов

Президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Российские дипломаты, объявленные властями США персонами нон-грата, должны покинуть страну к полудню воскресенья по местному времени (19:00 по Киеву), заявил высокопоставленный представитель администрации США.

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Спецоперация ФСБ против сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве Канал Ruptly TV на Youtube Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве

ФСБ России опубликовала видеозапись оперативной съемки задержания в Дагестане сторонников "Исламского государства", которые готовили теракты в Москве на Новый год. Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании боевиков, готовивших теракты в Московском регионе по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. Также сообщалось, в ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.

В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Сирийская армия прекратила боевые действия на всей территории Сирии согласно договоренности. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что присутствие военных сил РФ в Сирии будет сокращено, но Москва продолжит борьбу с международным терроризмом. В четверг Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Именно 29 декабря 1699 года (19 декабря 7208 года от сотворения мира) Петром I был издан именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь. "О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года, во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения миpa". В этот же день в 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), а в 1995 — открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.