Фотоитоги 29 декабря: Гройсман и Кличко в детсаду, пикет под НБУ и смертельный пожар в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг открыли в столице детский сад №791 в Дарницком районе. Ранее Гройсман и Кличко посетили Рождественский городок на Софиевской площади. Политики гуляли без охраны и охотно позировали с людьми которые подходили сфотографироваться с ними или сделать селфи.

В четверг вкладчики банков и кредитных союзов провели митинг под зданием Национального банка Украины в столице.

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Пикеты у здания Нацбанка в последнее время проходят регулярно. Вкладчики обанкротившихся банков требуют, чтобы им вернули их деньги, также они требуют вернуть курс национальной валюты по восемь гривен за доллар и настаивают на отставке глава Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Во время пожара в жилом частном доме погибли четыре ребенка, сообщает в четверг пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Как сообщается, к тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 человек личного состава. Во время происшествия также пострадала 12-летняя девочка.

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