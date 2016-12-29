Во время пожара в Киеве погибли четверо малолетних детей

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Во время пожара в жилом частном доме погибли четыре ребенка, сообщает в четверг, 29 декабря, пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

"29 декабря в 12.23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Киев, Днепровский район, Русановские сады, ул. Садовая, 27… На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло в 2-этажном деревянном частном жилом доме на площади 60 кв.м", — говорится в сообщении.

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Как сообщается, во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения.

"В 12:51 пожарные локализовали пожар и в 14:40 — ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 человек личного состава", — добавили киевские спасатели.

Главное управление ГСЧС в Киеве Пожар в Киеве, в котором погибли 4 ребенка

Также уточняется, что до прибытия подразделений ГСЧС медики оказали помощь двум взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу была доставлена 12-летнюя девочку с ожогами.

Причина пожара и ущерб устанавливается.