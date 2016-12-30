Видео
RSS

Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве

Тема:

Террор в Европе (61)

21
ФСБ России опубликовала видеозапись оперативной съемки задержания в Дагестане сторонников "Исламского государства", которые готовили теракты в Москве на Новый год.
Канал Ruptly TV на Youtube

На видео показано, как оперативники проводят захват подозреваемых в квартире, где те находились. Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

Смотрите также: Задержание ФСБ боевиков ИГ, готовивших серию терактов в Москве

Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании боевиков, готовивших теракты в Московском регионе по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. Также сообщалось, в ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.

Позже источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости, что задержанные готовили теракты в Москве в новогодние праздники, и что число фигурантов может вырасти.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Кость Бондаренко
Год 2016, прощай! Итоги
Санкции против РФ. Смягчить нельзя ужесточить
Донбасс: блокада и пиар
Освобождение Сирии