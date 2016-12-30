Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве

На видео показано, как оперативники проводят захват подозреваемых в квартире, где те находились. Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании боевиков, готовивших теракты в Московском регионе по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. Также сообщалось, в ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.

Позже источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА Новости, что задержанные готовили теракты в Москве в новогодние праздники, и что число фигурантов может вырасти.