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Телеканал UBR прекращает вещание

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Телеканал UBR (Ukrainian Business Resource) прекратит вещание с 1 января следующего года, сообщил выпускающий редактор телевещателя Сергей Шинкарь.
Телеканал UBR
фото из открытых источников

Петр Порошенко и Игорь Коломойский
Сергей Лещенко/Facebook
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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Телеканал UBR с 2017 года прекращает вещание, сообщил выпускающий редактор телевещателя Сергей Шинкарь.

"Под елочку — новостюшка, закрыли UBR, сиротинушку…", — написал Шинкарь в Facebook.

По его словам, телеканал перестанет работать с 1 января.

UBR (Ukrainian Business Resource, Украинский бизнес-ресурс, УБР) — украинский бизнес-канал. Создан в 2008 году, при этом полноценное вещание началось 2 марта 2009 года. 95 % эфира состоит из программ собственного производства.

Напомним, ранее телеканал "1+1" обратился к президенту Украины Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват.

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