Крымскотатарский телеканал ATR начал получать госфинансирование

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Крымскотатарский телеканал ATR начал получать государственное финансирование, заявил его собственник Ленур Ислямов.

"Мы начинаем получать финансирование. До конца года закупим недостающее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник", – сказал Ислямов в комментарии "Крым.Реалии".

Ранее крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета и планах переехать в Литву. Как заявлял главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев, Кабмин обещал телеканалу 40 миллионов гривен ежегодной помощи, однако средства так и не были выделены.

Верховная Рада 17 ноября приняла закон о финансовой поддержке крымскотатарских СМИ.