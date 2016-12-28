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Крымскотатарский телеканал ATR начал получать госфинансирование

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О том, что телеканал ATR начал получать финансирование, сообщил собственник Ленур Ислямов. По его словам, до конца 2016 года будет закуплено недостающее оборудование для студии.
В Крыму прекратил вещание канал ATR
Крым. Реалии

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Крымскотатарский телеканал ATR начал получать государственное финансирование, заявил его собственник Ленур Ислямов.

"Мы начинаем получать финансирование. До конца года закупим недостающее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник", – сказал Ислямов в комментарии "Крым.Реалии".

Ранее крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета и планах переехать в Литву. Как заявлял главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев, Кабмин обещал телеканалу 40 миллионов гривен ежегодной помощи, однако средства так и не были выделены.

Верховная Рада 17 ноября приняла закон о финансовой поддержке крымскотатарских СМИ.

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