Украинский телеканал заявил о намерении властей лишить его лицензии

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Канал "1+1" обратился к Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала

Кроме президента обращение адресовано спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману.

"Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Однако лицензию так и не выдали", — говорится в обращении.

При этом телеканал уточняет, что во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало.

"Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала. Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой должны понимать важность этого вопроса и недопустимости развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию", — отмечают подписавшиеся.