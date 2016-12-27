Нацсовет проверит телеканал "Украина" из-за российского сериала

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала "Украина" из-за трансляции российского сериала "Старшая сестра", сообщила во вторник пресс-служба регулятора.

"Регулятор внепланово проверит телеканал "Украина"… в связи с трансляцией сериала "Старшая сестра", — говорится в сообщении.

В регуляторе сообщили, что зафиксировали трансляцию телесериала в ходе мониторинга, отметив, что прокатное удостоверение сериала было аннулировано Государственным агентством по вопросам кино из-за нарушения.

В 2015 году вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.