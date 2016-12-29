СНБО ввел дополнительные санкции против РФ

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц из России, заявили РИА Новости в пресс-службе СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора. В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу РФ по результатам так называемых "выборов", проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, членов так называемых "избирательных комиссий", украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству", — говорится в сообщении.

Также, согласно заявлению, санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, якобы причастных к незаконному содержание украинских граждан в РФ.

СНБО применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за рубежом. Также введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, якобы "причастных к ведению РФ гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве".

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В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.