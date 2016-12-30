Видео
RSS

ВСУ передали 15 пленных ДНР в районе Горловки

Тема:

Донбасс: блокада и пиар (146)

47
Представители Украины передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных. Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.
Канал Ruptly TV на Youtube

Со стороны ДНР освобожденных встретила омбудсмен Дарья Морозова. Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

"Мы жестом доброй воли за всю историю конфликта отдали 80 человек, а это — первый жест доброй воли со стороны Украины", — сказала Морозова журналистам.

Читайте также: В Донецке о блокировании ДНР не слышали, а Roshen продается постоянно

По ее словам, на процедуре обмена присутствовали родственники пленных, которые содержатся на территории республики. В разговоре с ними омбудсмен отметила, что ДНР в любой момент готова провести обмен "всех на всех".

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Кость Бондаренко
Год 2016, прощай! Итоги
Санкции против РФ. Смягчить нельзя ужесточить
Донбасс: блокада и пиар
Освобождение Сирии