ВСУ передали 15 пленных ДНР в районе Горловки

Со стороны ДНР освобожденных встретила омбудсмен Дарья Морозова. Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

"Мы жестом доброй воли за всю историю конфликта отдали 80 человек, а это — первый жест доброй воли со стороны Украины", — сказала Морозова журналистам.

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По ее словам, на процедуре обмена присутствовали родственники пленных, которые содержатся на территории республики. В разговоре с ними омбудсмен отметила, что ДНР в любой момент готова провести обмен "всех на всех".