Юбилей УПА и поляки. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"В обоих обществах нет понимания того, чем была УПА. Украинцы убеждены в том, что повстанцы воевали в основном против СССР и немного против немцев. Но и Волынская трагедия вряд ли неизвестна. Надо извлечь из этого урок. Если в Украине дойдет до решения массово отмечать 75-летие УПА, то может так произойти, что никто из Польши туда уже не приедет. Я надеюсь, что в Киеве знают об этом, потому что польский сигнал был предельно четкий", - заявил Ващиковский.

Рост антиукраинских настроений в Польше в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.



Как вы прокомментируете заявление главы МИД Польши касательно празднования юбилея УПА?

— Это не первое подобного рода заявление, которое касается чувствительных исторических вопросов украинско-польских отношений. Но такое заявление касательно польской оценки событий во время Второй Мировой войны на Волыни это поверхность айсберга, которую мы замечаем. На самом деле проблемы гораздо глубже и исходят как изнутри Польши, так изнутри Украины.

Дело в том, что этот запрос, скажем так, на историческую тематику, он в первую очередь исходит из Польши. Украина уже идет на эскалацию этих исторических противоречий в силу некомпетентности многих политиков, дипломатов, настроений определенных националистических кругов, но именно в Польше возник такой запрос на историческую ревизию. Связано это с тем, что в 2015 году в Польше произошли сильные политические изменения, проиграл Бронислав Комаровский, который являлся умеренным кандидатом, который поддерживал более-менее умеренные отношения с Германией, с Россией до 2014 года, с Украиной, можно сказать, был едва ли не медовый месяц. И когда вернулась «Право и справедливость», хотя президентом является Анджей Дуда, но неформальным лидером является брат покойного Качиньского, то идет возврат к таким консервативным ценностям, также наблюдается усиление таких вот авторитарных тенденций, то есть в Польше сейчас формируется некий гибридный режим, который сочетает определенные элементы демократии и авторитаризма. И это провоцирует существенное общественное напряжение, поэтому очень удобно поднимать историческую тематику, чтобы отвлечь внимание от многих проблем.

Произошел инцидент в Перемышле, когда там был марш "орлят", участники которого прокричали "Смерть украинцам!". При этом мэр Перемышля был ответственным за проведение марша.

— Да, то есть мы видим, что уже на местном уровне, как минимум, процветают антиукраинские тенденции, но то, что мы видим антиукраинские тенденции в некоторых общинах, они имеют историческую направленность. Но гораздо серьезнее, как по мне, проблемнее для нас, что польское общество устает от Украины. Польша долгое время была адвокатом Украины в ЕС, всячески продвигала программу восточного партнерства. Но Украина казалось проблемным партнером, реформы выполняются медленно, коррупция все еще процветает, и Польша за это несет свою долю репутационных потерь в рамках ЕС. И такая политика Польши в отношении Украины не всегда воспринимается во Франции и Германии. И как результат, возникают противоречия между Польшей и властями в ЕС.

Если Украина будет отмечать годовщину основания УПА, насколько могут испортиться отношения с Польшей?

— Как минимум, празднование 75-ой годовщины создания УПА не улучшит отношения. В лучшем случае оставит на таком же уровне, какой формировался на протяжении последних двух лет, то есть здесь также нужно понимать интересную тенденцию, что исторические противоречия, как правило, утихают с годами. Но в случае Украины и Польши это происходит наоборот. Почему-то, когда была 70-я годовщина основания УПА, 70-я годовщина Волынской трагедии, то как-то очень мягко стороны отметили. А когда приближается 75-я, то идет обратное. Смягчающим фактором может быть, если в Варшаве и Киеве стороны все-таки займут более прагматичную позицию. Я так вижу, что региональный аспект может способствовать этому прагматизму. Также смягчить противоречия Украины и Польши может политика Дональда Трампа, если он будет выполнять свои предвыборные обещания и сокращать ресурсы, направленные на содержание НАТО и помощь своим союзникам. Тогда это может подтолкнуть Украину, Польшу, страны Балтии, Румынии к усилению военно-политического сотрудничества, и этот вот более широкий региональный аспект может как-то сгладить посторонние противоречия. На примере Польши и Литвы это работает. На самом деле Украина — не единственный проблемный сосед Польши, между Польшей и Литвой противоречия даже сильнее, но за счет того, что у них общее восприятие безопасности, это их сдерживает в рамках сотрудничества.

Отметим, что, учитывая количество депутатов-соавторов постановления о праздновании годовщины УПА, ожидать голосования за него можно с высокой вероятностью. Об этом в эфире "ГС" заявила эксперт-международник Юлия Осмоловская.