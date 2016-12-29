Польша намерена получить обломки самолета Качиньского - МИД

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Выяснение причин смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, невозможно без изучения обломков польскими экспертами, заявил в четверг глава МИД страны Витольд Ващиковский в эфире телеканала TVN24, сообщает РИА Новости.

Ранее министерство иностранных дел Польши направило российской стороне ноту с призывом немедленно предоставить ранее неизвестные фрагменты записей из кабины пилотов Ту-154. Ведомство пояснило, что обращение связано с заявлением президента России Владимира Путина. В минувшую пятницу Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о том, когда РФ вернет Польше обломки самолета, при крушении которого погиб польский президент Лех Качиньский.

Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал, что посадку совершать нельзя. Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны Следственному комитету РФ для продолжения расследования.

Глава МИД Польши пояснил, что в направленной внешнеполитическому ведомству РФ ноте "требует указать, на какие документы ссылался президент Путин во время последней пресс-конференции, когда цитировал на память разговоры в кабине пилотов" Ту-154.

Ващиковский также прокомментировал заявление российского посольства в Варшаве, в котором отмечается, что польским следователям никто не ограничивал и не ограничивает доступ к обломкам. По словам польского министра, за прошедшие годы экспертам из Польши удалось только осмотреть обломки самолета.

"Этот самолет надо сложить из материалов, которые есть, из этих обломков, чтобы выяснить причину (крушения). Пока наши эксперты не смогут сложить этот самолет, установить настоящую причину смоленской катастрофы не удастся", — считает глава польского МИД.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.