МИД Польши потребовал у России записи из кабины самолета Качиньского

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Польши направило российской стороне ноту с призывом немедленно предоставить ранее неизвестные фрагменты записей из кабины пилотов Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Лех Качиньский, сообщает агентство PAP.

"Двадцать седьмого декабря текущего года посольство РП в Москве направило ноту российской стороне. МИД РП просит в ней российскую сторону немедленно передать неизвестные до этого времени в Польше фрагменты записей разговоров в кабине экипажа президентского самолета Ту-154М за несколько мгновений до катастрофы в Смоленске в 2010 году", — говорится в сообщении МИД.

Ведомство пояснило, что обращение связано с заявлением президента России Владимира Путина. В минувшую пятницу Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о том, когда РФ вернет Польше обломки самолета, при крушении которого погиб польский президент Лех Качиньский. Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны Следственному комитету РФ для продолжения расследования.