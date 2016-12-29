Кабмин разрешил военным открывать огонь по самолетам, нарушающим границу

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Правительство разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве. Соответствующий текст постановления обнародован в четверг на сайте Кабмина.

"Дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня с пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов) для пресечение нарушений государственной границы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) самолетов-перехватчиков; прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в тексте постановления.

В документе отмечается, что право принятия решения об открытии предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба — главнокомандующему вооруженных сил, командующему воздушных сил ВС или лицам, исполняющие их обязанности.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.