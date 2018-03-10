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    Мобильная связь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ситуация в Луганске
    Жителей "ЛНР" просят меньше говорить по мобильным
    13:40 22.05.2014
    67Спецоперация на востоке Украины
    Руководство самопровозглашенной "Луганской народной республики" обратилось в жителям с просьбой поменьше разговаривать по мобильным телефонам, чтобы не затруднять вызов экстренных служб, сообщает пресс-центр "ЛНР" в четверг.
    Мужчина говорит по телефону
    Сотовые операторы Украины смогут остаться в Крыму - власти республики
    12:20 07.04.2014
    50Присоединение Крыма к РФ
    Крымские власти не будут препятствовать работе украинских сотовых операторов на территории республики, заявил министр информации и массовых коммуникаций Крыма Дмитрий Полонский.
    iPhone
    В ОАЭ разрешено пользоваться телефонами при взлете и посадке самолета
    10:50 09.02.2014
    15
    Эмиратские власти разрешили авиапассажирам пользоваться мобильными телефонами в течение всего полета, в том числе при взлете и посадке самолета.
    Горный Алтай
    Одно из старейших сел Горного Алтая получило сотовую связь
    08:37 06.02.2014
    8
    Сотовая связь появилась в одном из старейших сел Горного Алтая, где проживает более 200 человек.
    Страница социальной сети Фейсбук
    Facebook тестирует поисковик Graph Search на мобильных устройствах
    12:25 04.02.2014
    9
    Соцсеть Facebook тестирует версию своего поискового инструмента Graph Search для мобильных устройств.
    Мужчина говорит по телефону
    В Украине почти на 27% подорожала мобильная связь
    11:55 08.10.2013
    15
    В то же время, по данным Госстата, тарифы на городской телефон в Украине выросли на 6,7%, а на междугороднюю и международную телефонную связь - подешевели на 2,3%.
    Девушка с мобильным телефоном
    США разрешили поставлять в Иран мобильные телефоны
    21:56 30.05.2013
    3
    США в четверг смягчили санкции против Ирана, разрешив экспортировать в Исламскую Республику мобильные телефоны, программное обеспечение и другие технологии, предназначенные для персональной связи.
    Истребители
    Турецкие военные потеряли связь с истребителем на границе с Сирией
    16:34 13.05.2013
    4
    Турецкое командование потеряло связь с военным самолетом F-16/C на юге страны, недалеко от сирийской границы; от пилота было получено сообщение о катапультировании.
    Девушка с мобильным телефоном
    Талибы угрожают торговцам мобильными телефонами в Пакистане
    10:23 03.03.2013
    9
    Талибы угрожают взорвать магазины мобильных телефонов в крупнейшем на северо-западе Пакистана городе Пешавар, исламисты считают торговлю картами памяти, разными приложениями и аксессуарами для сотовых "антиисламским" явлением.
    iPhone 4G
    Стартует всемирная акция по отказу от мобильных телефонов
    07:40 06.02.2013
    4
    Всемирная акция "Дни без мобильного телефона", в ходе которой людям предлагается отказаться от использования мобильных телефонов или снизить количество разговоров по ним, стартует в среду 6 февраля и продлится до пятницы, 8 февраля.
    Продажи смартфона Apple iPhone 4S в России
    Власти Северной Кореи разрешили иностранцам пользоваться мобильниками
    09:10 21.01.2013
    8
    Ранее иностранцы были обязаны оставлять сотовые телефоны на таможне при въезде в страну. Ожидается, что в скором времени правительство КНДР разрешит иностранцам пользоваться мобильным интернетом.
    Охранный периметр исправительной колонии.
    Оппозиция предлагает разрешить заключенным пользоваться мобильными
    11:41 17.01.2013
    2
    Депутат оппозиционной фракции "Батькивщина" Александр Бригинец вместе со своим соратником зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в УИК относительно обеспечения прав осужденных на пользование мобильной связью.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    "Киевстар" и МТС снизят тарифы на международную и внутреннюю связь
    13:00 20.12.2012
    27
    Крупнейшие операторы мобильной связи в Украине "Киевстар" и МТС согласились с требованиями Антимонопольного комитета (АМК) снизить тарифы на роуминг и внутреннюю связь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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