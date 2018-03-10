Руководство самопровозглашенной "Луганской народной республики" обратилось в жителям с просьбой поменьше разговаривать по мобильным телефонам, чтобы не затруднять вызов экстренных служб, сообщает пресс-центр "ЛНР" в четверг.
Талибы угрожают взорвать магазины мобильных телефонов в крупнейшем на северо-западе Пакистана городе Пешавар, исламисты считают торговлю картами памяти, разными приложениями и аксессуарами для сотовых "антиисламским" явлением.
Всемирная акция "Дни без мобильного телефона", в ходе которой людям предлагается отказаться от использования мобильных телефонов или снизить количество разговоров по ним, стартует в среду 6 февраля и продлится до пятницы, 8 февраля.
Депутат оппозиционной фракции "Батькивщина" Александр Бригинец вместе со своим соратником зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в УИК относительно обеспечения прав осужденных на пользование мобильной связью.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".