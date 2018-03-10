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    Евгений Урлашов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Митинг в поддержку мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Митинг в поддержку арестованного мэра Урлашова собрал 3 тысячи человек
    21:02 16.07.2013
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    Санкционированный митинг в поддержку арестованного мэра Ярославля Урлашова прошел на Советской площади города и собрал, по оценкам полиции, примерно три тысячи человек.
    Арест мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Адвокаты Урлашова обжаловали его этапирование в Москву
    12:13 15.07.2013
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    Адвокаты арестованного по делу о коррупции мэра Ярославля Евгения Урлашова обжаловали его этапирование в Москву в СИЗО "Матросская тишина", сообщил в понедельник журналистам один из его адвокатов Сергей Голубенков.
    Задержание мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Урлашов просит суд отпустить его на свободу
    11:38 15.07.2013
    10
    Мэр Ярославля Евгений Урлашов в понедельник попросил судей изменить ему меру пресечения, чтобы отметить день рождения "в человеческих условиях". По его мнению, доказательства его вины у следствия косвенные.
    Задержание мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Один из фигурантов дела Урлашова решил уволиться из мэрии Ярославля
    10:26 11.07.2013
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    Руководитель агентства по муниципальному заказу мэрии Ярославля Максим Пойкалайнен, ставший фигурантом крупного уголовного дела о взятке, решил уволиться, сообщил журналистам в четверг его адвокат Александр Толянин.
    Арест мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Следователи попросят суд отстранить Урлашова от должности
    09:47 10.07.2013
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    В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об отстранении мэра города Ярославля от занимаемой должности. Наряду с этим следствие продолжает тщательную проверку деятельности Урлашова.
    Арест мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Урлашов в открытом письме из СИЗО пожелал ярославцам не падать духом
    18:57 06.07.2013
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    "Хочу пожелать вам сил и стойкости, работникам мэрии - не падать духом и работать ответственно, задержанным коллегам быть мужественными", - сказано в письме.
    Задержание мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Арестован советник мэра Ярославля
    14:24 05.07.2013
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    Ленинский суд Ярославля в пятницу арестовал советника мэра Евгения Урлашова - Алексея Лопатина до 3 сентября, защита будет обжаловать это решение. Ранее суд арестовал трех фигурантов громкого дела.
    Мэр Ярославля Евгений Урлашов
    Дело Урлашова может пополниться еще минимум пятью эпизодами
    13:04 05.07.2013
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    Еще как минимум пять новых эпизодов может появиться в уголовном деле мэра Ярославля Евгения Урлашова, сообщил в пятницу в зале суда представитель прокуратуры.
    Задержание мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Защита мэра Ярославля Урлашова обжалует его арест в воскресенье
    11:42 05.07.2013
    17
    Защита подозреваемого в покушении на взятку мэра Ярославля Евгения Урлашова намерена обжаловать решение о его аресте в воскресенье, сообщил РИА Новости в пятницу один из адвокатов мэра Михаил Писарец.
    Арест мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Мэр Ярославля попросил суд не заключать его под арест
    21:38 04.07.2013
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    Урлашов не согласился со стороной с гособвинения. "Я считаю, что может быть другая мера пресечения с учетом того, что это не преступление против личности", - сказал он.
    Мэр Ярославля Евгений Урлашов
    Мэру Ярославля предъявлено обвинение
    15:51 04.07.2013
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    Мэру Ярославля Евгению Урлашову и его предполагаемым подельникам предъявлено обвинение в покушении на получение взятки, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
    Задержание мэра Ярославля Евгения Урлашова
    Задержанный мэр Ярославля отказался от сделки со следствием
    17:20 03.07.2013
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    Мэр Ярославля Евений Урлашов, задержанный по подозрению во взяточничестве, свою вину не признает и отказывается от сделки со следствием, сообщил адвокат Урлашова Сергей Голубенков.
    Мэр Ярославля Евгений Урлашов
    МВД РФ обнародовало запись разговора мэра Ярославля
    14:35 03.07.2013
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    Урлашов и трое его подчиненных, по данным следствия, требовали у предпринимателя, занимающегося уборкой города, "откат" в 45 миллионов рублей. Градоначальника ночью доставили в отделение полиции, в его квартире провели обыск.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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