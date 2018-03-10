Адвокаты арестованного по делу о коррупции мэра Ярославля Евгения Урлашова обжаловали его этапирование в Москву в СИЗО "Матросская тишина", сообщил в понедельник журналистам один из его адвокатов Сергей Голубенков.
Мэр Ярославля Евгений Урлашов в понедельник попросил судей изменить ему меру пресечения, чтобы отметить день рождения "в человеческих условиях". По его мнению, доказательства его вины у следствия косвенные.
Руководитель агентства по муниципальному заказу мэрии Ярославля Максим Пойкалайнен, ставший фигурантом крупного уголовного дела о взятке, решил уволиться, сообщил журналистам в четверг его адвокат Александр Толянин.
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об отстранении мэра города Ярославля от занимаемой должности. Наряду с этим следствие продолжает тщательную проверку деятельности Урлашова.
Урлашов и трое его подчиненных, по данным следствия, требовали у предпринимателя, занимающегося уборкой города, "откат" в 45 миллионов рублей. Градоначальника ночью доставили в отделение полиции, в его квартире провели обыск.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".