Знаменитые итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана могут закрыть свой бизнес, если обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции за уклонение от уплаты налогов, будет подтвержден.
Доменико Дольче и Стефано Габбана, которых в прошлом месяце суд приговорил к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, закрыли свои магазины в Милане на три дня в знак протеста против публичной критики
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".