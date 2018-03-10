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    Доменико Дольче

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    О главных событиях минувшего дня - в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
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    Кассационный суд Италии оправдал Дольче и Габбана
    20:09 24.10.2014
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    Известный дизайнерский дует Доменико Дольче и Стефано Габбана обвинялся в неуплалате налогов на сумму около миллиарда евро.
    Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана
    Дольче и Габбана могут закрыть свой бизнес
    12:41 24.07.2013
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    Знаменитые итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана могут закрыть свой бизнес, если обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции за уклонение от уплаты налогов, будет подтвержден.
    Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана
    Дольче и Габбана временно закрыли свои бутики в Милане в знак протеста
    17:42 20.07.2013
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    Доменико Дольче и Стефано Габбана, которых в прошлом месяце суд приговорил к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, закрыли свои магазины в Милане на три дня в знак протеста против публичной критики
    Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана
    Дольче и Габбана получили тюремные сроки за неуплату налогов
    19:31 19.06.2013
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    Апелляционный суд Милана в конце марта признал дизайнеров Дольче и Габбана виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму около миллиарда евро.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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