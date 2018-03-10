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Тег
Стас Пьеха
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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19:15 09.03.2018
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15:17 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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