За высшим, "критическим" уровнем следуют "серьезный", "существенный", "умеренный" и "низкий". При этом два последних пока не применялись - уровень террористической угрозы еще ни разу не опускали ниже "существенного".
Новый мэр Лондона Хан, сын иммигрантов из Пакистана, признался также, что до сих пор не может поверить в свою победу, и пообещал добиваться, чтобы у всех лондонцев были возможности, которые дала Великобритания его семье.
Мэром Лондона впервые стал мусульманин, источник "панамских бумаг" написал манифест, в Турции оппозиционных журналистов приговорили к пяти годам заключения, скончалась вдова экс-лидера ГДР Эриха Хонеккера.
Сообщается, что этнический пакистанец Садик Хан, которому 46 лет, выходец из рабочей семьи, его отец был водителем автобуса. Семья с восемью детьми (нынешний мэр – пятый по счету ребенок) жила в социальной квартире в пригороде Лондона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".