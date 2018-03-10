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    Садик Хан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Дональд Трамп
    Трамп раскритиковал заявление мэра Лондона о теракте
    16:40 04.06.2017
    1397Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Трамп прокомментировал слова мэра Лондона Садика Хана о теракте в британской столице, который сказал, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы.
    Садик Хан. Новый мэр Лондона
    Британия не будет отменять выборы из-за терактов
    10:17 04.06.2017
    171Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По словам мэра Лондона, на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности, которым угрожают террористы.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    В Британии третий раз в истории ввели высший уровень терроругрозы
    15:11 24.05.2017
    91Лондон. Наезд авто на пешеходов
    За высшим, "критическим" уровнем следуют "серьезный", "существенный", "умеренный" и "низкий". При этом два последних пока не применялись - уровень террористической угрозы еще ни разу не опускали ниже "существенного".
    Пресс-конференция Энтони Джошуа и Владимира Кличко. Архивное фото
    Мэр Лондона позволил увеличить вместимость "Уэмбли" ради боя Кличко
    02:35 28.01.2017
    268Владимир Кличко. Окончен бой
    Организаторы боя Джошуа – Кличко убедили мэра Лондона в необходимости увеличить вместимость главного стадиона Великобритании на этот поединок. Число зрительских мест увеличат на 10 тысяч.
    Мэр Лондона Садик Хан
    Мэру Лондона предложили выйти из состава Великобритании и войти в ЕС
    03:39 25.06.2016
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    Автор петиции Джеймс О'Мэлли, отмечая тот факт, что Лондон - международный город, который хочет "остаться в сердце Европы". Число подписей под петицией стремительно растет.
    Новоизбранный мэр Лондона лейборист Садик Хан
    Новый мэр Лондона почтил память жертв Холокоста
    03:27 09.05.2016
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    По словам нового мэра Лондона Садик Хана, целью Лейбористской партии должно быть не разъединение, а объединение людей любого происхождения под единым и гостеприимным шатром.
    Новоизбранный мэр Лондона лейборист Садик Хан
    Новый мэр Лондона принес присягу на многоконфессиональной службе
    18:13 07.05.2016
    926
    Новый мэр Лондона Хан, сын иммигрантов из Пакистана, признался также, что до сих пор не может поверить в свою победу, и пообещал добиваться, чтобы у всех лондонцев были возможности, которые дала Великобритания его семье.
    Mossack Fonseca
    О чем пишут в мире: новый мэр Лондона, манифест источника "панамских бумаг"
    15:53 07.05.2016
    216"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Мэром Лондона впервые стал мусульманин, источник "панамских бумаг" написал манифест, в Турции оппозиционных журналистов приговорили к пяти годам заключения, скончалась вдова экс-лидера ГДР Эриха Хонеккера.
    Новоизбранный мэр Лондона лейборист Садик Хан
    Лейборист Садик Хан стал первым мусульманином на посту мэра Лондона
    20:43 06.05.2016
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    Сообщается, что этнический пакистанец Садик Хан, которому 46 лет, выходец из рабочей семьи, его отец был водителем автобуса. Семья с восемью детьми (нынешний мэр – пятый по счету ребенок) жила в социальной квартире в пригороде Лондона.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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