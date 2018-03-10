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    Шон Спайсер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер
    Пресс-секретарь Трампа подал в отставку - СМИ
    19:26 21.07.2017
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    Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям. Трамп предложил Спайсеру остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался.
    Флаги США и России. Архивное фото
    Белый дом усомнился в силе законопроекта о новых санкциях против РФ
    23:09 23.06.2017
    690США - Россия: санкции преткновения
    Представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что администрация Дональда Трампа считает, что существующие санкции против РФ показали свою эффективность.
    Подрыв автомобиля в центре Мариуполя
    Белый дом призвал Киев и ЛНР сотрудничать с ОБСЕ
    05:40 25.04.2017
    411Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер призвал "все стороны сотрудничать с ОБСЕ для полного расследования инцидента" с подрывом автомобиля миссии в Донбассе.
    Нэнси Пелоси. Архивное фото
    Сравнение Асада с Гитлером может стоить пресс-секретарю Трампа должности
    01:07 12.04.2017
    492Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Шон Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер
    В Белом доме "сравнили" Асада и Гитлера после химатаки в Идлибе
    00:16 12.04.2017
    54Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался в неудобном положении, заявив, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия "против своего народа". Журналисты напомнили спикеру о газовых камерах.
    Флаг США
    США поборют ИГ, даже если Асад останется у власти - Спайсер
    21:53 10.04.2017
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    Спайсер отметил, что "угроза номер один для США - это ИГ в регионе". По его словам, США могут побороть "Исламское государство", даже если президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти.
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер проводит пресс-брифинг
    Спайсер: если Трамп берет русский соус, то и в этом видят связь с РФ
    05:40 29.03.2017
    256Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    В ходе регулярного брифинга Шона Спайсера основной была тема о якобы предписании Белого дома экс-главе министерства юстиции США Салли Йейтс не выступать в комитете по разведке палаты представителей конгресса по вопросу влияния РФ на выборы в США.
    Обращение Дональда Трампа к конгрессу. Архивное фото
    Белый дом прокомментировал публикацию налоговых деклараций Трампа
    06:31 16.03.2017
    101Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отрицательно ответил на вопрос о том, намерен ли Дональд Трамп сам публиковать свои налоговые декларации.
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер проводит пресс-брифинг
    Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника - СМИ
    02:45 08.02.2017
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    В настоящее время Шон Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди.
    Флаги Украины и США
    Спайсер не знает, последует ли Трамп призыву Маккейна вооружать ВСУ
    23:25 03.02.2017
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    Глава сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн обратился к президенту США Дональду Трампу в письме с просьбой предоставить Украине летальное оружие.
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер проводит пресс-брифинг
    Постпред Хейли выразила общую озабоченность США по Крыму – Белый дом
    22:12 03.02.2017
    176США - Россия: санкции преткновения
    В своем первом выступлении в Совбезе ООН Никки Хейли заявила, что связанные с Крымом санкции США против России останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины.
    Вашингтон. Белый дом
    Дипломатам, несогласным с миграционной политикой Трампа, предложили уйти
    01:58 31.01.2017
    254Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя заявления некоторых дипломатов, отметил, что "каждый сотрудник Госдепартамента имеет право выражать точку зрения".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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