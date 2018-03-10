Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер оказался в неудобном положении, заявив, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия "против своего народа". Журналисты напомнили спикеру о газовых камерах.
В ходе регулярного брифинга Шона Спайсера основной была тема о якобы предписании Белого дома экс-главе министерства юстиции США Салли Йейтс не выступать в комитете по разведке палаты представителей конгресса по вопросу влияния РФ на выборы в США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".