Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ГПУ может подать в ВР новые ходатайства на задержание нардепов Розенблата и Полякова, если они не будут являться на заседания суда и допросы.
После слов прокуроров о том, что за полученные в качестве взятки деньги он приобрел себе и своей жене два iPhone, нардеп взял слово и сказал: "Я работаю с 16 лет. Я не настолько голодранец, чтобы не купить себе два iPhone".
ВР рассматривала представления ГПУ в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового - отказали.
Парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Максима Полякова из фракции "Народный фронт", которого подозревают во взяточничестве. При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на его задержание и арест.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".