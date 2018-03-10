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    Поляков Максим

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Депутат Верховной Рады Максим Поляков. Архивное фото
    С народного депутата сняли электронный браслет
    21:35 08.02.2018
    479
    Соломенский районный суд Киева в четверг анализировал риски относительно Максима Полякова и пришел к выводу, что они существенно уменьшились, сообщил его адвокат Петр Бойко.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Нардеп Поляков, подозреваемый в незаконной добыче янтаря, внес залог
    23:58 21.09.2017
    52Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Источник в прокуратуре отметил, что первый залог в размере 304 000 грн, внесенный Максимом Поляковым ранее, пошел в госбюджет. Втоой залог составил уже 608 000 грн.
    Депутат Верховной Рады Максим Поляков. Архивное фото
    Суд отдал залог Полякова в бюджет и назначил ему новый
    15:33 07.09.2017
    133Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Новый залог в размере 608 тысяч гривен необходимо внести в течение пяти дней. Залог в 304 тысячи грн суд постановил "обратить в доход государства".
    Максим Поляков прошел медицинский осмотр у врача-психиатра
    Нардеп Поляков прошел психиатрическую экспертизу и похвастался справкой
    15:44 04.09.2017
    110Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Максим Поляков прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3, уточнив, что никаких психических расстройств у него обнаружено не было.
    Депутат Верховной Рады Максим Поляков. Архивное фото
    Суд арестовал недвижимость и BMW нардепа от "Народного фронта"
    20:27 08.08.2017
    300
    Один из прокуроров САП сообщил, что Соломенский районный суд Киева наложил арест лишь на часть имущества Максима Полякова: арестован автомобиль, деньги и вся его недвижимость.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Нардеп обвинил НАБУ в слежке за Порошенко и прослушке чиновников
    14:31 07.08.2017
    525
    Нардеп Максим Поляков направил депутатское обращение главе СБУ, в котором призвал спецслужбу проверить информацию о незаконной слежке и прослушке НАБУ высокопоставленных чиновников.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Нардеп Поляков объяснил, почему отказывается надевать браслет
    18:51 31.07.2017
    165Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Как заявил народный депутат Максим Поляков, ситуацию с браслетом прокуроры используют, чтобы скрыть отсутствие расследования и доказательств по "янтарному делу".
    Адвокат, партнер юридической компании Юскутум Денис Овчаров.
    Адвокат о конституционности решений НАБУ по Полякову
    12:53 25.07.2017
    86Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Адвокат Денис Овчаров в эфире "ГС" заявил, что ношение браслета слежения зависит от доброй воли подозреваемого, а если НАБУ несогласно, то нужно выбрать другую меру пресечения.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Нардеп Поляков пока избежал электронного браслета
    12:57 24.07.2017
    55Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков отметил, что у него нет запрета относительно выезда за границу. Тем не менее, по его словам, у него есть требование о сдаче паспортов.
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Эксперт: снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова - фикция
    04:45 22.07.2017
    161Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ГПУ может подать в ВР новые ходатайства на задержание нардепов Розенблата и Полякова, если они не будут являться на заседания суда и допросы.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Нардеп Поляков назвал "голодранцами" всех, кто не может купить два iPhone
    13:53 21.07.2017
    1780
    После слов прокуроров о том, что за полученные в качестве взятки деньги он приобрел себе и своей жене два iPhone, нардеп взял слово и сказал: "Я работаю с 16 лет. Я не настолько голодранец, чтобы не купить себе два iPhone".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко вручил подозрения депутатам Розенблату и Полякову
    19:37 13.07.2017
    117Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Луценко отметил, что завтра депутаты в статусе подозреваемых вызваны на первые допросы в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
    Итоги голосования Рады по снятию депутатской неприкосновенности, 11 июля 2017
    Снятие неприкосновенности с депутатов. Рада сказала три "да" и два "нет"
    21:19 11.07.2017
    1349Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    ВР рассматривала представления ГПУ в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового - отказали.
    Депутат Верховной Рады Максим Поляков
    Рада лишила Полякова неприкосновенности
    20:04 11.07.2017
    317Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Максима Полякова из фракции "Народный фронт", которого подозревают во взяточничестве. При этом депутаты не поддержали представление генпрокурора на его задержание и арест.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Депутат Верховной Рады Максим Поляков. Архивное фото
    С народного депутата сняли электронный браслет
    21:35 08.02.2018
    479
    Соломенский районный суд Киева в четверг анализировал риски относительно Максима Полякова и пришел к выводу, что они существенно уменьшились, сообщил его адвокат Петр Бойко.
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