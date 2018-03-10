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    Митт Ромни

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Экс-кандидата в президенты США прооперировали
    05:11 09.01.2018
    106
    Источники, близкие к Митту Ромни, сообщили, что экс-кандидат на главный пост США перенес операцию летом прошлого года из-за рака простаты. По словам собеседника телеканала, "у него хорошие прогнозы, его успешно вылечили".
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Ромни обсудил с Трампом "интересы США в мире"
    23:13 19.11.2016
    548Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Митт Ромни не ответил на вопрос, поступило ли ему предложение возглавить госдепартамент США и готов ли он его принять. По его словам, это была "очень далекоидущая беседа относительно многих театров в мире".
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Трамп встретится с экс-кандидатом в президенты США Ромни - СМИ
    20:11 18.11.2016
    131Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Американские СМИ сообщают, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает Ромни в качестве кандидата на пост главы госдепартамента.
    Митт Ромни. Архивное фото
    Трамп рассматривает кандидатуру Митта Ромни на пост госсекретаря - СМИ
    23:09 17.11.2016
    214Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Сообщается, что Дональд Трамп и Митт Ромни встретятся в воскресенье и обсудят широкий круг вопросов, в том числе возможность совместной работы в новой администрации.
    Митт Ромни отказался от президентской гонки. Видео
    Митт Ромни отказался от президентской гонки 
    05:24 31.01.2015
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    Митт Ромни решил не участвовать в президентской гонке 2016 года. Как отмечается, многие его бывшие сторонники и спонсоры уже согласились поддержать на предстоящих выборах Джеба Буша.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Ромни не будет баллотироваться на пост президента США
    18:22 30.01.2015
    59
    Политик-республиканец неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост президента США, однако сегодня заявил, что будет лучше, если он даст другим республиканцам возможность баллотироваться на должность главы государства.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Ромни готов вновь баллотироваться на пост президента США
    01:22 10.01.2015
    34
    Митт Ромни ранее уже проиграл в праймериз Джону Маккейну, который, в свою очередь, на выборах проиграл Бараку Обаме. Позднее Ромни смог добиться республиканской номинации, однако проиграл нынешнему президенту США.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Ромни не намерен участвовать в выборах президента США в 2016 году
    08:28 06.02.2014
    11
    Американский политик Митт Ромни, главный соперник Барака Обамы на президентских выборах в 2012 году, заявил, что не намерен претендовать на пост президента в 2016 году.
    Белый Дом в Вашингтоне
    Обама пообедает с Ромни в Белом доме
    18:05 28.11.2012
    7
    В четверг у губернатора Ромни и президента Обамы состоится обед в зале для частных обедов Белого дома. Это будет их первая возможность встретиться после выборов. Пресса на встречу допущена не будет.
    Мишель Обама, Ромни и Мадонна попали в список неудачников по версии GQ
    07:46 28.11.2012
    13
    Первая леди США Мишель Обама, проигравший на президентских выборах Митт Ромни и певица Мадонна оказались в списке знаменитых неудачников года, составленный мужским журналом GQ.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Ромни стремительно теряет "лайки" в Facebook
    08:50 14.11.2012
    7
    Следить за изменением числа "лайков" в онлайн-режиме можно смотреть на специальном сайте с ироничным названием "Исчезающий Ромни".
    Президент США Барак Обама
    Обама опередил Ромни по количеству голосов избирателей лишь на 1%
    09:42 07.11.2012
    29Президентские выборы в США 2012
    Президент США Барак Обама опережает кандидата от республиканцев Митта Ромни по числу голосов избирателей на 1%, сообщает телекомпания CNN, ведущая собственный подсчет голосов.
    Ромни признал поражение на выборах президента США и поздравил Обаму
    08:42 07.11.2012
    10
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни поздравил действующего президента США Барака Обаму с победой на выборах, признав свое поражение.
    Президент США Барак Обама
    Обама сохранит пост президента США
    07:18 07.11.2012
    24Президентские выборы в США 2012
    Действующий президент США Барак Обама будет переизбран президентом на следующие четыре года - на выборах в минувший вторник он набрал как минимум 274 голоса выборщиков при необходимых 270, сообщают американские СМИ, ведущие подсчет голосов.
    Президентские выборы в США 2012
    Тема0Президентские выборы в США 2012
    Флаг США
    Обама vs Ромни: США выберут президента на следующие четыре года
    08:23 06.11.2012
    13
    Американские избиратели во вторник примут решение о том, кто из кандидатов в президенты - действующий глава государства, демократ Барак Обама, или экс-губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни, - займет Белый дом на ближайшие четыре года.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Ромни проголосует в Массачусетсе и уже готовится отпраздновать победу
    07:39 06.11.2012
    10Президентские выборы в США 2012
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни и его супруга Энн проголосуют на намеченных на вторник выборах президента в штате Массачусетс, где жили и работали последние несколько десятков лет.
    Старинная футбольная примета в США предрекает победу Ромни на выборах
    12:25 05.11.2012
    12Президентские выборы в США 2012
    Согласно широко известной в США примете, в случае, если Redskins побеждают в своей последней игре накануне выборов, на этих президентских выборах побеждает партия, кандидат которой набрал большинство голосов избирателей на предыдущих выборах.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Популярность Ромни растет среди собравшихся на выборы избирателей
    07:51 19.10.2012
    17Президентские выборы в США 2012
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни продолжает обгонять действующего президента Барака Обаму по результатам опросов, проводимых Американским институтом общественного мнения Гэллапа среди тех избирателей, которые намерены прийти на выборы.
    Президент СЩА Барак Обама
    Обама вновь оторвался от Ромни после дебатов - опрос
    08:42 18.10.2012
    14Президентские выборы в США 2012
    Действующий президент США Барак Обама вновь увеличил отрыв в предвыборной гонке от кандидата от Республиканской партии Митта Ромни после успешного выступления на очередном раунде дебатов.
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