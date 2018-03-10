Источники, близкие к Митту Ромни, сообщили, что экс-кандидат на главный пост США перенес операцию летом прошлого года из-за рака простаты. По словам собеседника телеканала, "у него хорошие прогнозы, его успешно вылечили".
Митт Ромни не ответил на вопрос, поступило ли ему предложение возглавить госдепартамент США и готов ли он его принять. По его словам, это была "очень далекоидущая беседа относительно многих театров в мире".
Политик-республиканец неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост президента США, однако сегодня заявил, что будет лучше, если он даст другим республиканцам возможность баллотироваться на должность главы государства.
Митт Ромни ранее уже проиграл в праймериз Джону Маккейну, который, в свою очередь, на выборах проиграл Бараку Обаме. Позднее Ромни смог добиться республиканской номинации, однако проиграл нынешнему президенту США.
Действующий президент США Барак Обама будет переизбран президентом на следующие четыре года - на выборах в минувший вторник он набрал как минимум 274 голоса выборщиков при необходимых 270, сообщают американские СМИ, ведущие подсчет голосов.
Американские избиратели во вторник примут решение о том, кто из кандидатов в президенты - действующий глава государства, демократ Барак Обама, или экс-губернатор Массачусетса, республиканец Митт Ромни, - займет Белый дом на ближайшие четыре года.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни и его супруга Энн проголосуют на намеченных на вторник выборах президента в штате Массачусетс, где жили и работали последние несколько десятков лет.
Согласно широко известной в США примете, в случае, если Redskins побеждают в своей последней игре накануне выборов, на этих президентских выборах побеждает партия, кандидат которой набрал большинство голосов избирателей на предыдущих выборах.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни продолжает обгонять действующего президента Барака Обаму по результатам опросов, проводимых Американским институтом общественного мнения Гэллапа среди тех избирателей, которые намерены прийти на выборы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".