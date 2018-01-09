наверх
09.01.201807:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Экс-кандидата в президенты США прооперировали

    (обновлено: )9710
    Источники, близкие к Митту Ромни, сообщили, что экс-кандидат на главный пост США перенес операцию летом прошлого года из-за рака простаты. По словам собеседника телеканала, "у него хорошие прогнозы, его успешно вылечили".
    Экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни
    Flickr.com/gageskidmore

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Бывший кандидат в президенты США Митт Ромни перенес летом 2017 года операцию из-за рака простаты, передает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Ромни.

    "Ему провел операцию доктор Томас Ахлеринг в госпитале UC Irvine в Калифорнии", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Первый в году корабль НАТО прибыл в Одессу: кадры американского эсминца

    По словам источника телеканала, "у него хорошие прогнозы, его успешно вылечили".

    Ранее СМИ сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын колет себе препараты с содержанием золота, веря, что это помогает лечить рак, не допускает слабоумия и ожирения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Одесса после празднования Нового года
    Украина 2018: новые испытания
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?