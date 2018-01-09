Экс-кандидата в президенты США прооперировали

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Бывший кандидат в президенты США Митт Ромни перенес летом 2017 года операцию из-за рака простаты, передает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Ромни.

"Ему провел операцию доктор Томас Ахлеринг в госпитале UC Irvine в Калифорнии", — говорится в сообщении.

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По словам источника телеканала, "у него хорошие прогнозы, его успешно вылечили".

Ранее СМИ сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын колет себе препараты с содержанием золота, веря, что это помогает лечить рак, не допускает слабоумия и ожирения.