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    Михаил Калашников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников
    Потомки Калашникова подали иски к импортерам игрушечных автоматов
    12:10 12.11.2014
    90
    ЗАО "М.Т.Калашников" и дочь Калашникова подали иски о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак к четырем импортерам китайских игрушечных автоматов.
    Тина Канделаки
    Ребрендингом "Калашникова" займется PR-агентство Тины Канделаки
    17:08 15.05.2014
    109
    Ребрендингом концерна "Калашников" займется PR-агентство Тины Канделаки, сумма контракта, предложенная победителем на тендере, составила 15 миллионов рублей (около 430 тыс. долларов).
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    Участие ЦРУ не принесет ничего хорошего Украине, считают в Госдуме
    18:06 13.04.2014
    14Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Первый замглавы международного комитета Госдумы Леонид Калашников полагает, что присутствие в Киеве директора ЦРУ может говорить об обсуждении военной помощи нынешним украинским властям, как несколько лет назад грузинским.
    Похороны Михаила Калашникова
    Михаил Калашников похоронен на военном кладбище в подмосковных Мытищах
    14:50 27.12.2013
    27
    В понедельник, 23 декабря, Калашников скончался на 95-м году жизни. В среду и четверг церемония прощания с ним проходила в Ижевске.Проститься с легендарным конструктором в Свято-Михайловский собор пришли порядка 60 тысяч человек.
    Автомат системы М.Калашникова
    Самолет с телом Калашникова вылетел из Ижевска в Москву
    13:59 26.12.2013
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    Самолет с телом Михаила Калашникова вылетел в Москву, перед этим траурный кортеж проехал по памятным местам в Ижевске, где оружейник жил и работал. Родственники конструктора вылетят в Москву 26 декабря.
    Конструктор оружия Михаил Калашников
    Похороны Калашникова пройдут в Москве 27 декабря
    18:07 24.12.2013
    5
    Похороны знаменитого оружейника Михаила Калашникова пройдут, по решению родственников, 27 декабря на территории Федерального военно-мемориального комплекса в Москве.
    Свечи
    Родственники решили похоронить Калашникова в Ижевске
    21:50 23.12.2013
    13
    Родственники Калашникова, скончавшегося в понедельник на 95-м году жизни, решили похоронить его в Ижевске. Калашников попал в реанимацию республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии 17 ноября.
    Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников
    Скончался легендарный конструктор Михаил Калашников
    20:00 23.12.2013
    28
    Уход из жизни легендарного конструктора Калашникова - огромная потеря для всей российской военной науки, считает Анатолий Геращенко, ректор Московского авиационного института (МАИ), с которым сотрудничал Калашников.
    Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников
    Минздрав в РФ: конструктор Калашников по-прежнему в тяжелом состоянии
    09:14 17.12.2013
    3
    Знаменитый конструктор Михаил Калашников, который уже месяц находится в республиканском клинико-диагностическом центре Удмуртии в РФ, по-прежнему в тяжелом состоянии.
    Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников
    Минздрав РФ: Калашников останется в реанимации до конца недели
    10:58 19.11.2013
    5
    Конструктор Михаил Калашников, госпитализированный накануне в реанимацию республиканского кардиоцентра, останется там до конца недели. Оружейник удостаивался звания Героя Российской Федерации.
    Больница
    Конструктор Калашников госпитализирован по состоянию здоровья
    10:16 18.11.2013
    8
    Конструктор Михаил Калашников госпитализирован по состоянию здоровья. 17 ноября 2013 года в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован выдающийся конструктор Михаил Тимофеевич Калашников.
    Береговая охрана Греции задержала судно с грузом оружия
    10:11 09.11.2013
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    По данным СМИ, речь идет о грузовом судне "Nour M" под флагом Сьерра-Леоне, которое вышло из одного из портов Украины и направлялось в турецкий Искендерун с 20 тысячами автоматов Калашникова.
    Два вагона с патронами для "Калашникова" сошли с рельсов в России
    20:04 05.10.2012
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    "Колесные пары двух вагонов, в которых находились 60 тонн боевых патронов для автомата Калашникова, сошли с рельсов на станции "Волга" в Некоузском районе", - сказал собеседник агентства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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