Первый замглавы международного комитета Госдумы Леонид Калашников полагает, что присутствие в Киеве директора ЦРУ может говорить об обсуждении военной помощи нынешним украинским властям, как несколько лет назад грузинским.
В понедельник, 23 декабря, Калашников скончался на 95-м году жизни. В среду и четверг церемония прощания с ним проходила в Ижевске.Проститься с легендарным конструктором в Свято-Михайловский собор пришли порядка 60 тысяч человек.
Самолет с телом Михаила Калашникова вылетел в Москву, перед этим траурный кортеж проехал по памятным местам в Ижевске, где оружейник жил и работал. Родственники конструктора вылетят в Москву 26 декабря.
Родственники Калашникова, скончавшегося в понедельник на 95-м году жизни, решили похоронить его в Ижевске. Калашников попал в реанимацию республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии 17 ноября.
Уход из жизни легендарного конструктора Калашникова - огромная потеря для всей российской военной науки, считает Анатолий Геращенко, ректор Московского авиационного института (МАИ), с которым сотрудничал Калашников.
Конструктор Михаил Калашников госпитализирован по состоянию здоровья. 17 ноября 2013 года в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован выдающийся конструктор Михаил Тимофеевич Калашников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".