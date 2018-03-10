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    Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Тина Канделаки
    Канделаки о попадании в базу "Миротворца": снова поеду в Крым
    16:12 08.09.2017
    265Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Канделаки попала в базу данных сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" при въезде в Крым и "открытое оправдание российской агрессии, поддержку оккупации Крыма".
    Тина Канделаки
    Тина Канделаки втайне заключила брак
    13:47 13.06.2016
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    Как отмечается, избранником Канделаки стал директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям российской государственной корпорации Ростех Василий Бровко. Ранее пару часто видели вместе.
    Тина Канделаки
    Комментатор Василий Уткин отказался работать под руководством Тины Канделаки
    11:50 11.08.2015
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    В России создают новый спортивный телеканал, генеральным продюсером которого стала Тина Канделаки. Уткин считает, что происходящее не телеканале "это позор".
    Тина Канделаки
    Канделаки станет генпродюсером "Матч ТВ"
    15:15 22.07.2015
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    В настоящее время идет согласование контракта с продюсером в области спортивного вещания, обладающим глобальным опытом в организации трансляций и спортивных программ.
    Тина Канделаки
    Ребрендингом "Калашникова" займется PR-агентство Тины Канделаки
    17:08 15.05.2014
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    Ребрендингом концерна "Калашников" займется PR-агентство Тины Канделаки, сумма контракта, предложенная победителем на тендере, составила 15 миллионов рублей (около 430 тыс. долларов).
    Телеведущая Тина Канделаки
    Кандидатура Канделаки не рассматривается ни на один пост в Грузии
    18:01 11.10.2012
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    Кандидат на пост главы МИД Грузии от коалиции "Грузинская мечта" Майя Панджикидзе опровергает распространенную некоторыми российскими СМИ информацию о возможном назначении известной телеведущей Канделаки в новое правительство.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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