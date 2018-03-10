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    Маргарита Симоньян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
    Симоньян прокомментировала блокировку рекламы RT и Sputnik в Twitter
    11:43 27.10.2017
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    По мнению главного редактора телеканала Russia Today, решение Twitter заблокировать рекламу с аккаунтов RT и Sputnik "перешло все границы и стало не смешно". Россия, очевидно, будет вынуждена принимать ответные меры, добавила она.
    Маргарита Симоньян
    Главред Sputnik и RT ответила на обвинения Макрона
    00:11 30.05.2017
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    На пресс-конференцию по окончанию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что "распространяли ложную информацию м клевету".
    Маргарита Симоньян
    Все счета RT в Британии заблокированы - Симоньян
    13:54 17.10.2016
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    Главный редактор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что данное решение пересмотру не подлежит.
    Маргарита Симоньян. Архивное фото
    В RT заявили, что готовы к инициативе закрыть телеканал в США
    04:45 29.10.2015
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    По словам главреда телеканала Маргариты Симоньян, в Великобритании против RT постоянно идут разбирательства, а местный аналог Роскомнадзора уже вынес массу предупреждений.
    Интервью Сергея Лаврова
    Большое интервью Сергея Лаврова 
    12:12 22.04.2015
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    В ходе беседы с Маргаритой Симоньян, Алексеем Венедиктовым и Сергеем Доренко глава российского МИДа отвечает на вопросы по актуальным проблемам международных отношений и внешней политики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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