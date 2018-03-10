По мнению главного редактора телеканала Russia Today, решение Twitter заблокировать рекламу с аккаунтов RT и Sputnik "перешло все границы и стало не смешно". Россия, очевидно, будет вынуждена принимать ответные меры, добавила она.
На пресс-конференцию по окончанию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что "распространяли ложную информацию м клевету".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".