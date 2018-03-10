наверх
10.03.201812:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Клинт Иствуд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Мерил Стрип. Архивное фото
    Мэрил Стрип повлияет на Иствуда после его слов о Трампе
    03:55 10.08.2016
    361Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Актрисса Мэрил Стрип сильно удивилась, узнав что Иствуд отдает предпочтение одиозному кандидату от республиканцев, даже при учете своих консервативных взглядов.
    Актер Клинт Иствуд
    Клинту Иствуду исполнилось 85 лет
    07:15 31.05.2015
    344
    Последний фильм Иствуда боевик "Снайпер" (American Sniper, 2014) был номинирован на "Оскар" как лучший фильм года и получил эту награду за лучший монтаж звука. Всего Клинт Иствуд снял свыше 30 фильмов.
    Актер Клинт Иствуд
    Актер Клинт Иствуд развелся с супругой
    06:21 24.12.2014
    141
    Супруга Иствуда - Дина Руиз - подала на развод в конце октября прошлого года.
    Дженнифер Энистон
    Стали известны номинанты премии Гильдии киноактеров США 2014 года
    23:09 10.12.2014
    200
    В номинации на лучшую женскую роль представлены: Дженнифер Энистон за роль в фильме "Торт", Джулианна Мур за роль в фильме "Все еще Элис", Розамунд Пайк за "Исчезнувшую" и Риз Уизерспун за роль в ленте "Дикая".
    Актер Клинт Иствуд
    Иствуд спас директора турнира по гольфу, подавившегося куском сыра
    10:40 09.02.2014
    9
    Известный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд во время приема по случаю открытия профессионального турнира по гольфу в калифорнийском городке Кармел спас жизнь человека, подавившегося куском сыра.
    Актер Клинт Иствуд
    Супруга Клинта Иствуда подала на развод
    11:31 24.10.2013
    9
    Ранее сообщалось, что пара рассталась, а Руиз на фоне ухудшившихся отношений даже проходила курс лечения в реабилитационном центре от депрессии и чувства тревоги.
    Клинт Иствуд расстался с супругой
    12:03 30.08.2013
    4
    Несмотря на солидный возраст, всегда подтянутый 83-летний Клинт Иствуд до сих пор считается любимцем женщин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги