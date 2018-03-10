Последний фильм Иствуда боевик "Снайпер" (American Sniper, 2014) был номинирован на "Оскар" как лучший фильм года и получил эту награду за лучший монтаж звука. Всего Клинт Иствуд снял свыше 30 фильмов.
В номинации на лучшую женскую роль представлены: Дженнифер Энистон за роль в фильме "Торт", Джулианна Мур за роль в фильме "Все еще Элис", Розамунд Пайк за "Исчезнувшую" и Риз Уизерспун за роль в ленте "Дикая".
Известный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд во время приема по случаю открытия профессионального турнира по гольфу в калифорнийском городке Кармел спас жизнь человека, подавившегося куском сыра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".